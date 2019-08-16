Виталий Калоев идет на выборы от «Единой России»

8 сентября 2019 года в Единый день голосования пройдут выборы в городскую думу Владикавказа. Одним из кандидатов в депутаты от «Единой России» стал печально известный Виталий Калоев - он убил диспетчера Петера Нильсена, которого считал виновным в авиакатастрофе над Боденским озером в 2002 году. В результате столкновения двух самолетов погибли жена и двое детей осетинского архитектора.

Калоев провел в швейцарской тюрьме около трех лет и был досрочно освобожден за примерное поведение. После возвращения на родину он стал заместителем министра строительства и архитектуры Северной Осетии. Калоев занимал этот пост с 2008 по 2016 год, пока ему не исполнилось 60 лет. Мужчина предпочел уйти на пенсию и посвятить себя новой семье - жене Ирине и двойняшкам Софье и Максиму. Теперь же Калоев решил пойти в политику.

- Виталий Константинович Калоев включен в список кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в Собрание представителей Владикавказа осенью этого года, на основании результатов праймериз. В предварительном голосовании участвовали более 35 тысяч человек, это почти 15% от общего числа избирателей. Лидирующие позиции заняли Артур Таймазов, Русланбек Икаев и Виталий Калоев, - уточниили «КП на Северном Кавказе» в пресс-службе отделения «Единой России» в РСО-Алания.

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