2019-08-30T17:26:46+03:00
Происшествия

Беглого министра культуры КЧР схватили по делу Арашукова

Уали Евгамуков скрывался в Краснодарском крае
Андрей ЗОБОВ
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Уали Евгамуков. Фото: сайт главы и правительства КЧРУали Евгамуков. Фото: сайт главы и правительства КЧР
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ФСБ схватила находившегося в розыске главу газовой компании АО «Буденновскгазпромбытсервис», бывшего министра культуры КЧР Уали Евгамукова. По данным следствия, он был одним из сподвижников «газового короля Северного Кавказа» Рауля Арашукова и принимал непосредственное участие в хищениях природного газа на 30 миллиардов рублей.

Беглого функционера силовики обнаружили в Краснодарском крае. Совместными силами МВД и ФСБ, Евгамукову отрезали все пути к бегству. После этого спецназ задержал подозреваемого.

УФСБ России по КЧР совместно с ГУ МВД России по Краснодарскому краю задержан Евгамуков Уали Рауфович, находившийся в федеральном розыске. Розыск осуществлялся в рамках уголовного дела по расследованию преступлений, совершенных организованным преступным сообществом, возглавляемым бывшим советником генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Раулем Арашуковым, — говорится в официальном сообщении Федеральной службы безопасности РФ.

Следствие вменяет Евгамукову хищение газа в особо крупных размерах. Под контролем функционера фальсифицировались данные о расходах «голубого золота», подкручивались счётчики и создавались фиктивные физлица, на которых и списывался украденный газ. Долги оставались на бумаге, а карманы преступников лопались от денег, полученных за искусно украденный газ.

Напомним, что Евгамукова объявили в федеральный розыск в феврале 2019 года, вместе с директором филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умаром Калмыковым. Узнав о задержании Арашуковых, они попытались скрыться от правосудия.

Тем временем, следствие по уголовному делу «газового короля» и его сына-сенатора Рауфа (уже лишённого высокого статуса) продолжается. Следствие считает, что они привлекли к преступной деятельности множество глав газовых компаний на Северном Кавказе. За почти 20 лет существования преступное сообщество, по версии следствия, обогатилось больше, чем на 30 миллиардов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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