2019-10-29T13:06:39+03:00
Общество

«Мог находится в состоянии афффекта»: экс-сенатор Арашуков не прошёл психиатрическую экспертизу

Политик посчитал следственные действия «унизительными и оскорбительными»
Андрей ЗОБОВ
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Экс-сенатор Рауф Арашуков. Фото EPA/ТАССЭкс-сенатор Рауф Арашуков. Фото EPA/ТАСС
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Экс-сенатор Рауф Арашуков не прошёл психолого-психиатрическую экспертизу, потому что посчитал её «позором и издевательством». При этом эксперты, на основе беседы с бывшим парламентарием, дали ему характеристику. Они считают, что психика подозреваемого в норме, но совершать инкриминируемые ему убийства политик мог в состоянии аффекта.

— Эксперты института имени Сербского провели психолого-психиатрическую экспертизу в отношении Арашукова. Установлено, что он не страдает психическими расстройствами и заболеваниями. Но, гипотетически, мог находится в состоянии аффекта, — сообщил источник в правоохранительных органах.

Перед экспертами ставились вопросы, вменяем ли подозреваемый и не страдал ли экс-сенатор наркозависимостью. К несчастью, из-за принципиальной позиции Рауфа Арашукова, полноценно оценить его состояние в момент совершения преступлений не удалось. Однако психиатры не исключают, что он находился в состоянии аффекта. Но, из-за скудности имеющихся данных, утверждать этого не могут.

Напомним, что экс-сенатора лишили неприкосновенности и задержали прямо в зале заседания Совета Федерации по подозрению в заказе двух убийств. Его целями, по версии следствия, являлись советник президента Кабардино-Балкарии Фраль Шебзухов и лидер республиканского молодёжного движения Аслан Жуков. Второго, в частности, согласно показателям свидетелей, он решил убить из-за плевка на портрет самого Арашукова.

Кроме того, политика считают участником преступной группировки отца, «газового короля» Северного Кавказа Рауля Арашукова. Преступное сообщество почти 20 лет похищало газ. Сумма нанесённого «Газпрому» ущерба превышает 30 миллиардов рублей. К тому же Рауфа подозревают её и в давлении на свидетеля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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