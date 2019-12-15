2019-12-15T19:05:04+03:00
Происшествия

Зятя убитого начальника ЦПЭ по Ингушетии взяли под госзащиту

Охраняют также сотрудника ФСБ, получившего ранение во время январского покушения на Эльджеркиева
Евгения СОКОРЕВА
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Убитого начальника ЦПЭ Ингушетии похоронили в Назрани 4 ноябряУбитого начальника ЦПЭ Ингушетии похоронили в Назрани 4 ноября
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После угроз бывшего баталхаджинца Шамиля Булгучева государственную защиту назначили офицеру ФСБ Зелимхану Котиеву. Силовик получил ранение во время первого покушения на начальника ЦПЭ по Ингушетии Ибрагима Эльджеркиева в январе текущего года. А также сотруднику Центра «Э» Адаму Хамхоеву – зятю убитого Эльджеркиева.

Об этом сообщает источник в силовых структурах. Официальным подтверждением информации «КП-Северный Кавказ» не располагает.

Напомним, громкое убийство произошло на улице Академика Анохина в Москве 2 ноября. Вместе с начальником ЦПЭ по Ингушетии погиб его брат Ахмед. Следствие установило личность киллера – Курейша Картоева заочно арестовали и объявили в розыск. По одной из версий, он прячется в Турции. Его сообщника: помогал в исполнении «заказа» Ахмед Арапиев. Водителя, доставившего обоих на место расправы.

Фото сбежавшего из России убийцы

Фото сбежавшего из России убийцы

Предполагаемым мотивом назвали кровную месть, которую мог организовать «торговец нефтью» Хасан Полонкоев в связи с убийством лидера баталхаджинцев Белхороева. Близкий к расследованию дела источник рассказал ранее «КП-Северный Кавказ», что Ибрагима Эльджаркиева считали к этому причастным.

Убитый год назад лидер общины баталхаджинцев Ибрагим Белхороев (слева) и Хасан Полонкоев (справа), который, как считает следствие, и отомстил за его гибель.

Убитый год назад лидер общины баталхаджинцев Ибрагим Белхороев (слева) и Хасан Полонкоев (справа), который, как считает следствие, и отомстил за его гибель.

Вместе с Полонкоевым в заговоре участвовали еще пятеро. Всех задержали в ингушском селении Экажево.

Следком возбудил уголовное дело по факту убийства начальника ЦПЭ Ингушетии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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