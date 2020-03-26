«Газовый король» Арашуков пожаловался на СИЗО из-за коронавируса

«Газовый король Северного Кавказа» Рауль Араушков обеспокоен условиями, созданными в СИЗО «Лефортово» — по его мнению, условия содержания подозреваемых не предполагают достаточной защиты от коронавируса. Более того, подавляющее большинство сотрудников изолятора не соблюдает меры предосторожности.

— Сейчас всех адвокатов заставляют надевать перчатки, маски и бахилы, в качестве мер предосторожности. Когда он увидел их на мне, спросил, почему такие же требования не предъявляют к сотрудникам УФСИН. Не видел ни одного из них в маске или перчатках. Потому что именно с ними любой подозреваемый больше всего контактирует в СИЗО, другие встречи исключены. Я направил в четверг письмо в ведомство с этим вопросом, — рассказал глава коллегии адвокатов, защищающих Рауля и Рауфа Арашуковых Владимир Постанюк.

Юрист напомнил, что старшему Арашукову в январе исполнилось 60 лет, следовательно он входит в группу более подверженных влиянию коронавируса людей.

— Других каких-то жалоб у моего подзащитного нет, только вопрос по поводу расследования. Оно должно закончится в июле, а пока никакой конкретики у нас нет, — подчеркнул адвокат.

Напомним, что «газовый король Северного Кавказа» Рауль Арашуков был арестован по подозрению в крупных хищениях природного газа и созданию преступной группировки в этих целях. По сведениям следствия, высокопоставленные чиновники «Межрегионгаза» создали ряд схем, в которых украденный газ списывался на случайных абонентов, несуществующих абонентов и потери при транспортировке. На самом деле газ продавался «вчёрную». В деле о хищениях речь идёт о 31 миллиарде рублей.

Его сын, экс-сенатор Рауф Арашуков также был арестован 30 января прошлого года. Ему вменили заказные убийства и протекцию преступной группировки отца. Расследование уголовного дела продолжается.

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