Можно ли ездить на дачу в Ставрополе в период карантина: рекомендации и советы врачей

После продления режима самоизоляции до 30 апреля многие садоводы задались вопросом, можно ли ездить на дачу в Ставрополе в период карантина. Ведь уже надо что-то сажать в огородах. "КП" отвечает на вопрос, безопасно ли жить на даче во время пандемии коронавируса или лучше переждать карантин дома.

Скоро начнется сезон посеваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 31 марта жителям Ставрополья запрещается перемещаться между муниципалитетами, в том числе - на общественном транспорте, рейсы которых приостановили. Правда, это не касается дачных поселков, находящиеся в пределах городов. Туда не перестал ходить общественный транспорт, изменился только график работы.

Так, 1 апреля в Ставрополе стали курсировать дачные автобусы. Мэрия и Союз садоводов разработали расписание рейсов, с которым вы можете ознакомиться по ссылке. Автобусы следуют во все хуторы Деминского сельсовета (Демино считается частью Ставрополя - прим.ред.).

Выезд на дачу сейчас - легальный способ пожарить шашлыкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Можно ли ездить на дачу в Ставрополе в период карантина?

Отвечает Эскендер КАРИМОВ, заведующий кафедрой инфекционных болезней Медакадемии имени С.И. Георгиевского:

– На даче лучше, человек там больше двигается. Все зависит от площади. Если площадь достаточная для того, чтобы двигаться, лучше находиться на даче. Плюс, человек может чаще выходить на свежий воздух. Двигаться нужно, чтобы не возникали застойные явления. А это предрасполагающий фактор к любому хроническому заболеванию. Но есть минусы: главный момент профилактики для всех респираторных и хронических заболеваний – это соблюдение температурного режима. На даче, которая плохо отапливается, лучше в карантин не сидеть.

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