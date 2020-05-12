На Ставрополье заключен под стражу пенсионер, бросивший в соседей гранату

Напомним, что вопиющий случай произошел в посёлке Приэтокский Георгиевского городского округа.

Так, вечером 10 мая 67-летнего мужчину разозлил праздник соседей. Пенсионер напился, прихватил гранату и пошел портить настроение шумной компании.

Разъяренный мужчина зашел во двор к этим людям и бросил к столу гранату. К счастью, никто не умер. Но, в больницу с различными травмами попали 12 из 19 находившихся там гостей.

Общее число пострадавших, по информации краевого Минздрава, составляет 15 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь и сейчас их жизни ничего не угрожает.

Пьяного подозреваемого доставили в отдел полиции. Находясь в нетрезвом состоянии, он не мог дать внятное объяснение случившемуся.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».

Допрос жителя Ставрополья, бросившего гранату в толпу людей.

Выяснилось, что ранее он был судим за незаконный оборот оружия и угрозу убийством.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по Ставрополью 12 мая, 67-летнего мужчину заключили под стражу.

- В Георгиевском городском округе продолжают работать следователи-криминалисты аппарата следственного управления, направленные туда руководителем следственного управления СКР по Ставрополью Игорем Ивановым. Расследование уголовного дела находится на его личном контроле, - говорится в сообщении.

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