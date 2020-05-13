2020-05-13T01:27:25+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 13 мая 2020: заболевших COVID-19 больше 1,1 тысячи

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе на 13 мая 2020 года
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 13 мая 2020: число заболевших растет. Согласно утренней сводке оперативного штаба, обнародованной губернатором Владимиром Владимировым, в крае выявили 1125 случаев инфицирования: за день врачи обнаружили еще 41 пациента. В тяжелом состоянии остаются 23 человек, 71 - в средней степени тяжести. Среди больных 93 детей.

21 житель Ставрополья умерли, сообщает федеральный оперативный штаб. Как объясняет губернатор, люди умирают во многом из-за того, что на ранних этапах занимаются самолечением. Известно, что умерли три женщины из поселка Иноземцево, станицы Барсуковской и Георгиевского городского округа, а также двое мужчин из Пятигорска и Левокумского района. Также 29 апреля мэр Ставрополя Андрей Джатдоев сообщил, что от вируса скончался первый горожанин. Глава Кочубеевского района Алексей Клевцов рассказал, что четверо скончавшихся - его земляки. О судьбе других «жертв вируса» СМИ мало что знают.

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От COVID-19 вылечили 325 пациентов.

Коронавирус обнаружили во всех территориях Ставрополья. Неделю назад подобную эпидобстановку наблюдали в Труновском районе и Ессентуках, но доктора зарегистрировали там первых пациентов. С перечнем территорий края, где нашли COVID-19, можно ознакомиться по ссылке.

Губернатор Ставрополья сообщил об изменениях режима ограничений по коронавирусу.

- Мы корректируем комплекс мер в крае для предотвращения дальнейшего распространения болезни. Но очень многое для достижения успеха зависит от каждого из нас - от каждого жителя Ставрополья. Будьте внимательны и соблюдайте требования санитарно-эпидемиологической безопасности, - обратился к жителям Владимиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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