Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 14 мая 2020: заболевших COVID-19 стало больше

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 14 мая 2020: количество инфицированных увеличивается. По утренней информации оперативного штаба, опубликованной губернатором Владимиром Владимировым, в регионе зафиксировали 1176 случаев заражения: за день врачи обнаружили еще 51 пациента. В тяжелом состоянии остаются 20 человек, 69 - в средней степени тяжести. Среди больных 93 детей.

21 житель Ставрополья скончались, сообщает федеральный оперативный штаб. По словам губернатора, жители умирают чаще всего из-за того, что на ранних этапах занимаются самолечением. Известно, что умерли три женщины из поселка Иноземцево, станицы Барсуковской и Георгиевского городского округа, а также двое мужчин из Пятигорска и Левокумского района. Также 29 апреля мэр Ставрополя Андрей Джатдоев объявил, что от вируса скончался первый горожанин. Глава Кочубеевского района Алексей Клевцов сообщил подписчикам в Instagram, что четверо скончавшихся - его земляки. О судьбе других «жертв вируса» СМИ мало что знают.

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Выздоровели 380 пациентов.

Коронавирус обнаружили во всех территориях Ставрополья. Ранее благоприятную эпидобстановку фиксировали в Труновском районе и Ессентуках, но врачи нашли там первых больных. С перечнем территорий края, где нашли COVID-19, можно ознакомиться по ссылке.

Губернатор Ставрополья сообщил об изменениях режима ограничений по коронавирусу.

- Несмотря на ряд вводимых послаблений, внимание к профилактике ослаблять нельзя. Любая безответственность, пренебрежение к требованиям медиков, Роспотребнадзора могут обернуться новой вспышкой инфекции. Уверен, никто этого не хочет. Наоборот, всем нам как можно скорее нужно вернуться к нормальной жизни. Будем делать для этого всё, что от нас зависит., - обратился к жителям Владимиров.

"КП - Северный Кавказ" следит за информацией о появлении новых случаев заражения коронавирусом.

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