2020-05-18T23:15:49+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 19 мая 2020: заболевших COVID-19 1530

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе на 19 мая 2020 года
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: "КП" Архив
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Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 19 мая 2020: число заболевших растет. По информации оперативного штаба на утро, обнародованной губернатором Владимиром Владимировым, в крае зафиксировали 1530 случаев заражения: за день врачи диагностировали COVID-19 еще у 65 пациентов. В тяжелом состоянии на данный момент 28 человек, 98 - в средней степени тяжести. Среди больных - 140 детей.

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28 жителей Ставрополья скончались, передает федеральный оперативный штаб. По сведениям регионального управления Роспотребнадзора на 17 мая, больше всего смертей в Кочубеевском районе и Ставрополе - по четыре.

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От COVID-19 спасли 514 пациентов. Все они уже дома, в кругу семьи и близких.

Коронавирус зафиксировали во всех территориях Ставрополья. Ранее благоприятная эпидобстановка была в Труновском районе и Ессентуках, но врачи выявили там первых заболевших. С перечнем территорий края, где нашли COVID-19, можно ознакомиться по ссылке.

Губернатор Ставрополья сообщил об изменениях режима ограничений по коронавирусу.

- Динамика распространения заболевания пока сохраняется. Чтобы замедлить ее, важно соблюдать требования безопасности: носить маску на улице и в общественных местах, ответственно относиться к социальному дистанцированию, соблюдению гигиены. Берегите себя и будьте здоровы! - обратился к жителям Владимиров.

"КП - Северный Кавказ" следит за информацией о появлении новых случаев заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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