Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 18 июня 2020: "Прямая линия" с губернатором

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 18 июня 2020: губернатор Владимир Владимиров выступит со второй в этом году "Прямой линией". Будут обсуждать и эпидситуацию на Ставрополье. Хотите задать вопрос - подробности и номера телефонов по ссылке.

Согласно утренней сводке оперативного штаба, обнародованной главой края, врачи за все время выявили 3928 новых случаев заражения коронавирусом на Ставрополье. За сутки инфекцию обнаружили у 83 человек.

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72 жителя Ставрополья скончались (+1 за сутки). Это 1,8 процента от общей количества. Сведения краевого управления Роспотребнадзора на 17 июня гласят о том, что больше всего умерших в Ставрополе (15 умерших), Пятигорске (десять), Кочубеевском (семь), Левокумском и Нефтекумском районах, а также в Минераловодском городском округе (все - по четыре).

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Как пройти тестирование на коронавирус в Ставрополе.Видео: skkkdc_stav

От коронавируса вылечили 2133 пациентов (+91 за сутки), или 54,3 процента от общего числа заболевших. "Активными" пациентами остаются 1723 человека, или 43,9 процентов.

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"КП - Северный Кавказ" следит за информацией о появлении новых случаев заражения коронавирусом.

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