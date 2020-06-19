Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 19 июня 2020: в регионе скончался 75-й пациент

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 19 июня 2020: рассказываем последние новости о распространении COVID-19 в городе и крае.

За прошедшие сутки коронавирусом заболели 90 человек. Еще три пациента с подтвержденным диагнозом скончались. На сегодня выписано уже 2221 человек, в том числе — 88 за вчерашний день.

Из хороших новостей: на Ставрополье медики заразившиеся коронавирусом получат компенсацию. Об этом сообщили на заседании комитета краевой думы по соцполитике и здравоохранению.

Так, семья медсестры, которая погибла от заражения инфекцией при исполнении служебных обязанностей в Кочубеевском районе, уже получила выплаты.

Как сообщил и.о. краевого Минздрава Юрий Литвинов уже выплачено 416 миллионов 823 тысячи рублей. Уже идет прием заявлений.

Также 18 июня стало известно, что на Ставрополье сняли ряд ограничительных мер по СOVID-19. Так, расширен перечень организаций, деятельность которых разрешена во время ограничительных мер. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Владимиров.

В частности, в регионе возобновляется работа СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных подобных объектов. Также вновь начинают работать организации, подведомственные Минспорта РФ, на базах которых осуществляется подготовка российских сборных команд.

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ИСТОЧНИК KP.RU