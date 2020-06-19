2020-06-18T19:29:54+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 19 июня 2020: нулевой этап снятия режима

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 19 июня 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 19 июня 2020: режим самоизоляции будет работать до 22 июня. По словам специалистов республиканского оперштаба, убирать ограничения пока рано из-за того, что "Карачаево-Черкесия позднее многих других субъектов РФ вступила в эпидпроцесс". Объясняем, почему это не совсем так - в материале "КП - Северный Кавказ".

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

Сводка федерального оперативного штаба на утро 19 июня гласит, что в республике зафиксировали 2545 зараженных. За сутки врачи поставили диагноз COVID-19 99 раз. Доктора вылечили 976 пациентов. 11 человек, к сожалению, скончались.

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Больше всего заболевших, по сведениям на 19 июня, нашли в Черкесске - 1235 местных жителей. Далее Хабезский (233 жителя) Малокарачаевский (188), Абазинский (161), Зеленчукский (144), Усть-Джегутинский (120) и Карачаевский (124) районы. На остальных территориях заболевших меньше ста.

"Активных пациентов" в Карачаево-Черкесской Республике - 1760 человек.

Ставропольцы вышли из самоизоляции: ситуация с коронавирусом на Северном Кавказе

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"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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