2020-06-21T17:16:15+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 22 июня 2020: будет ли самоизоляция

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 22 июня 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: "КП" Архив
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 22 июня 2020: сегодня последний день самоизоляции. Пока не известно, будут ли дальше продлевать режим. Сейчас республика на нулевом этапе снятия ограничительных мер. По словам специалистов оперативного штаба, убирать ограничения пока рано из-за того, что "Карачаево-Черкесия позднее многих других субъектов РФ вступила в эпидпроцесс". Показываем, что другим это не мешает - в материале "КП - Северный Кавказ".

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

Сводка федерального оперативного штаба на утро 22 июня говорит о том, что в республике выявили 2545 зараженных. За день врачи диагностировали COVID-19 99 раз. Доктора спасли 976 пациентов. 11 человек, к несчастью, умерли.

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Больше всего заболевших, по сведениям на 22 июня, нашли в Черкесске - 1235 местных жителей. Следом расположились Хабезский (233 жителя) Малокарачаевский (188), Абазинский (161), Зеленчукский (144), Усть-Джегутинский (120) и Карачаевский (124) районы. На других территориях инфицированных меньше ста.

"Активных пациентов" в Карачаево-Черкесской Республике - 1760 человек.

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"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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