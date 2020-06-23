2020-06-22T17:16:10+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 23 июня 2020: что с самоизоляцией

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 23 июня 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 23 июня 2020: самоизоляцию не продлили. И пока не известно, остаются ли хотя бы какие-то ограничительные меры. Отметим, что сейчас республика на нулевом этапе снятия ограничительных мер. По словам специалистов оперативного штаба, убирать ограничения пока рано из-за того, что "Карачаево-Черкесия позднее многих других субъектов РФ вступила в эпидпроцесс". Рассказываем, что другим это не мешает - в нашем материале.

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

Сводка федерального оперативного штаба на утро 23 июня гласит, что в республике зафиксировали 2902 зараженных. За сутки врачи диагностировали COVID-19 87 раз. Доктора вылечили 1001 пациента. 11 человек, к несчастью, скончались.

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Больше всего заболевших, по данным на 23 июня, обнаружили в Черкесске - 1392 местных жителей. Следом расположились Хабезский (286 жителя) Малокарачаевский (196), Абазинский (173), Зеленчукский (160), Усть-Джегутинский (189) и Карачаевский (124) районы. На других территориях зараженных меньше ста.

"Активных пациентов" в Карачаево-Черкесской Республике - 1656 человек.

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"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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