Коронавирус в КЧР, последние новости на 24 июня 2020: открыли автомойки

Коронавирус в КЧР, последние новости на 24 июня 2020: самоизоляцию начали снимать. Регион официально переходит к первому этапу снятия ограничительных мер. Что открывают, отменяют, а какие запреты остаются - в материале "КП - Северный Кавказ".

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

По данным федерального оперативного штаба на утро 24 июня, в республике выявили 2983 зараженных. За сутки врачи поставили диагноз COVID-19 81 раз. Доктора спасли 1001 пациента. 11 человек, к несчастью, умерли.

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Больше всего инфицированных, по сведениям на 24 июня, нашли в Черкесске - 1408 местных жителей. Далее идут Хабезский (295 жителей) Малокарачаевский (209), Усть-Джегутинский (189), Абазинский (181), Зеленчукский (165) и Карачаевский (124) районы. На остальных территориях заболевших меньше ста.

"Активных" пациентов в Карачаево-Черкесской Республике - 1901 человек.

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"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

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