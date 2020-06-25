Коронавирус в КЧР, последние новости на 25 июня 2020: больных больше 3 тысяч

Коронавирус в КЧР, последние новости на 25 июня 2020: режим самоизоляции постепенно снимают. Республика, по данным федерального штаба, с 23 числа официально перешла к первому этапу отмены ограничительных мер. Что откроют, отменят, а что по-прежнему под запретом - в материале "КП - Северный Кавказ".

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

По данным федерального оперативного штаба на утро 25 июня, в регионе зафиксировали 3067 зараженных. За день медики диагностировали COVID-19 84 раза. Врачи сняли с лечения по выздоровлению 1062 пациентов. 12 человек, к несчастью, скончались.

Жалобы медиков, открытие санаториев КМВ и подготовка к Параду Победы: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

Больше всего инфицированных, по информации на 25 июня, отыскали в Черкесске - 1433 местных жителей. Далее идут Хабезский (323 жителя) Малокарачаевский (212), Усть-Джегутинский (190), Абазинский (182), Зеленчукский (175) и Карачаевский (124) районы. На других территориях зараженных меньше ста.

"Активных" пациентов в Карачаево-Черкесской Республике - 1993 человека.

Новая старая жизнь: как восстановиться после самоизоляции 00:00 00:00

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"А что, она еще жива?": бабушка с 95% поражения легких победила коронавирус

Старушка не верила, что коронавирус есть, и спокойно ходила в гости [подробности]

Родственники заболевших COVID-19 устроили стихийный митинг в Карачаево-Черкесии

"КП - Северный Кавказ" пообщалась со сторонами конфликта (подробности)

Вместо маски — плавательные очки: город на Кавказе может остаться без «Скорой» из-за условий работы

Черкесск лишится экстренной помощи из-за лжи начальства прокурору [эксклюзив kp.ru]

Из парламента — в бригаду «Скорой»: депутат стал водителем коронавирусной «неотложки»

Ренат Акбаев из Черкесска долго скрывал этот факт, но больные узнали его по "бурному прошлому" (подробности)