Коронавирус в КЧР, последние новости на 25 июня 2020: больных больше 3 тысяч
Коронавирус в КЧР, последние новости на 25 июня 2020: режим самоизоляции постепенно снимают. Республика, по данным федерального штаба, с 23 числа официально перешла к первому этапу отмены ограничительных мер. Что откроют, отменят, а что по-прежнему под запретом - в материале "КП - Северный Кавказ".
Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети
По данным федерального оперативного штаба на утро 25 июня, в регионе зафиксировали 3067 зараженных. За день медики диагностировали COVID-19 84 раза. Врачи сняли с лечения по выздоровлению 1062 пациентов. 12 человек, к несчастью, скончались.
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Больше всего инфицированных, по информации на 25 июня, отыскали в Черкесске - 1433 местных жителей. Далее идут Хабезский (323 жителя) Малокарачаевский (212), Усть-Джегутинский (190), Абазинский (182), Зеленчукский (175) и Карачаевский (124) районы. На других территориях зараженных меньше ста.
"Активных" пациентов в Карачаево-Черкесской Республике - 1993 человека.
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"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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