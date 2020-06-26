2020-06-25T17:34:21+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 26 июня 2020: на лечении более 2 тысяч

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 26 июня 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 26 июня 2020: начался первый этап снятия самоизоляции. Работу ведут с 23 июня. Что откроют, отменят, а что по-прежнему под запретом - в материале "КП - Северный Кавказ".

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

Согласно данным федерального оперштаба на утро 26 июня, в республике выявили 3149 зараженных. За день диагноз COVID-19 ставили 82 раза. Врачи выписали 1062 пациентов. 12 человек, к сожалению, умерли.

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Больше всего инфицированных, по информации на 26 июня, обнаружили в Черкесске - 1451 местный житель. Следом расположились Хабезский (339 жителей), Малокарачаевский (217), Усть-Джегутинский (191), Абазинский (191), Зеленчукский (183), Карачаевский (124) и Адыге-Хабльский (108) районы. В остальных террориях инфицированных меньше ста.

"Активных" пациентов в Карачаево-Черкесской Республике - 2075 человека.

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"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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