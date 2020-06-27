2020-06-26T18:33:23+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 27 июня 2020: от вируса умер выписанный ветеран

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 27 июня 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 27 июня 2020: начался первый этап снятия самоизоляции. Что откроют, отменят, а что по-прежнему под запретом - в материале "КП - Северный Кавказ".

В республике умер ветеран Великой Отечественной войны. У пациента подтвердили коронавирус, начались осложнения. Но его решили перевести на домашнее лечение. Все обстоятельства трагедии выясняют сотрудники Прокуратуры Карачаево-Черкесии.

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

По данным федерального оперштаба на утро 27 июня, в регионе выявили 3221 зараженного. За день диагноз COVID-19 ставили 72 раза. Врачи вылечили 1062 пациентов. 12 человек, к сожалению, скончались.

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Больше всего инфицированных, по информации на 27 июня, обнаружили в Черкесске - 1451 местный житель. Следом расположились Хабезский (339 жителей), Малокарачаевский (217), Усть-Джегутинский (191), Абазинский (191), Зеленчукский (183), Карачаевский (124) и Адыге-Хабльский (108) районы. В остальных террориях инфицированных меньше ста.

"Активных" пациентов в Карачаево-Черкесской Республике - 2148 человек.

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"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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