2020-06-29T17:51:36+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 30 июня 2020: проверка смерти ветерана

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 30 июня 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Олег ЗОЛОТО
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 30 июня 2020: в республике продолжают реализацию первого этапа снятия режима самоизоляци. Что откроют, отменят, а что по-прежнему под запретом - в материале "КП - Северный Кавказ".

В регионе умер ветеран Великой Отечественной войны. У пациента подтвердили коронавирус, начались развиваться осложнения. Но больного решили перевести на домашнее лечение. Причинами трагедии занимаются сотрудники Прокуратуры Карачаево-Черкесии.

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

Согласно сведениям федерального оперштаба на утро 30 июня, в регионе выявили 3448 зараженных. За день диагноз COVID-19 ставили 69 раз. Врачи выписали 1328 пациентов. 12 человек, к несчастью, умерли.

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Больше всего инфицированных, по информации на 27 июня, обнаружили в Черкесске - 1451 местный житель. Далее идут Хабезский (339 жителей), Малокарачаевский (217), Усть-Джегутинский (191), Абазинский (191), Зеленчукский (183), Карачаевский (124) и Адыге-Хабльский (108) районы. В остальных террориях инфицированных меньше ста.

"Активных" пациентов в Карачаево-Черкесской Республике - 2108 человек.

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"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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