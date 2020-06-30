Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 30 июня

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: "КП - Северный Кавказ" сложил данные на утро 30 июня и приводит по коронавирусу на всех территориях края. В материале мы брали данные пресс-службы Роспотребнадзор и администрации городов.

Данные в карте ниже обновятся после публикации официальных данных по эпидситуации в крае.

Количество "активных" пациентов в каждом районе Ставрополья. Данные на утро 29 июня. Источник: Роспотребнадзор СтавропольяФото: Антон ШАПОВАЛОВ

1. Ставрополь - 649 случаев, 319 выздоровевших, 19 смертей.

2. Пятигорск - 508 случаев, 293 выздоровевших, 10 смертей (источник - мэрия)

3. Кисловодск - 322 случая, 98 выздоровевший, одна смерть (источник - мэрия)

4. Невинномысск - 276 случаев, 189 выздоровевший, пять смертей.

5. Кочубеевский район - 267 случаев, 243 выздоровевший, семь смертей.

6. Нефтекумский район - 225 случая, 126 выздоровевших, шесть смертей.

7. Георгиевский район - 223 случаев, 167 выздоровевших, три смерти.

8. Ессентуки - 216 случаев, 122 выздоровевших, три смерти.

9. Предгорный район - 218 случаев, 82 выздоровевших, две смерти.

10. Благодарненский район - 192 случая, 57 выздоровевших, одна смерть.

11. Минераловодский район - 183 случаев, 100 выздоровевших, шесть смертей.

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12. Буденновский район - 161 случай, 136 выздоровевших, три смерти.

13. Левокумский район - 139 случаев, 98 выздоровевших, пять смертей.

14. Шпаковский район - 138 случаев, 42 выздоровевших, пять смертей.

15. Советский район - 128 случаев, 85 выздоровевших, смертей нет.

16. Курской район - 107 случаев, 22 выздоровевших, две смерти.

17. Степновский район - 114 случай, 75 выздоровевших, смертей нет.

18. Арзгирский район - 102 случая, 84 выздоровевших, смертей нет.

19. Новоселицкий район - 100 случаев, 90 выздоровевших, две смерти.

20. Железноводск - 91 случай, 45 выздоровевших, три смерти.

21. Кировский район - 91 случай, 68 выздоровевших, две смерти.

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22. Петровский район - 71 случай, 55 выздоровевших, три смерти.

23. Ипатовский район - 72 случая, 39 выздоровевших, смертей нет.

24. Туркменский район - 56 случаев, 38 выздоровевших, смертей нет.

25. Андроповский район - 40 случаев, 30 выздоровевших, одна смерть.

26. Труновский район - 45 случаев, 27 выздоровевших, одна смерть.

27. Александровский район - 39 случаев, 29 выздоровевших, смертей нет.

28. Новоалександровский район - 36 случаев, 25 выздоровевших, одна смерть.

29. Изобильненский район - 39 случаев, 18 выздоровевших, смертей нет.

30. Грачевский район - 32 случая, 20 выздоровевших, смертей нет.

31. Апанасенковский район - 27 случаев, 18 выздоровевших, две смерти.

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32. Красногвардейский район - 13 случаев, 11 выздоровевших, смертей нет.

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По состоянию на утро 30 июня в крае зафиксировали 5063 (+90) случая инфицирования. 2849 (+32) пациентов вылечили, а 95 (+1) больных, к сожалению, скончались.

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