Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 30 июня
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: "КП - Северный Кавказ" сложил данные на утро 30 июня и приводит по коронавирусу на всех территориях края. В материале мы брали данные пресс-службы Роспотребнадзор и администрации городов.
Данные в карте ниже обновятся после публикации официальных данных по эпидситуации в крае.
Количество "активных" пациентов в каждом районе Ставрополья. Данные на утро 29 июня. Источник: Роспотребнадзор СтавропольяФото: Антон ШАПОВАЛОВ
1. Ставрополь - 649 случаев, 319 выздоровевших, 19 смертей.
2. Пятигорск - 508 случаев, 293 выздоровевших, 10 смертей (источник - мэрия)
3. Кисловодск - 322 случая, 98 выздоровевший, одна смерть (источник - мэрия)
4. Невинномысск - 276 случаев, 189 выздоровевший, пять смертей.
5. Кочубеевский район - 267 случаев, 243 выздоровевший, семь смертей.
6. Нефтекумский район - 225 случая, 126 выздоровевших, шесть смертей.
7. Георгиевский район - 223 случаев, 167 выздоровевших, три смерти.
8. Ессентуки - 216 случаев, 122 выздоровевших, три смерти.
9. Предгорный район - 218 случаев, 82 выздоровевших, две смерти.
10. Благодарненский район - 192 случая, 57 выздоровевших, одна смерть.
11. Минераловодский район - 183 случаев, 100 выздоровевших, шесть смертей.
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12. Буденновский район - 161 случай, 136 выздоровевших, три смерти.
13. Левокумский район - 139 случаев, 98 выздоровевших, пять смертей.
14. Шпаковский район - 138 случаев, 42 выздоровевших, пять смертей.
15. Советский район - 128 случаев, 85 выздоровевших, смертей нет.
16. Курской район - 107 случаев, 22 выздоровевших, две смерти.
17. Степновский район - 114 случай, 75 выздоровевших, смертей нет.
18. Арзгирский район - 102 случая, 84 выздоровевших, смертей нет.
19. Новоселицкий район - 100 случаев, 90 выздоровевших, две смерти.
20. Железноводск - 91 случай, 45 выздоровевших, три смерти.
21. Кировский район - 91 случай, 68 выздоровевших, две смерти.
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22. Петровский район - 71 случай, 55 выздоровевших, три смерти.
23. Ипатовский район - 72 случая, 39 выздоровевших, смертей нет.
24. Туркменский район - 56 случаев, 38 выздоровевших, смертей нет.
25. Андроповский район - 40 случаев, 30 выздоровевших, одна смерть.
26. Труновский район - 45 случаев, 27 выздоровевших, одна смерть.
27. Александровский район - 39 случаев, 29 выздоровевших, смертей нет.
28. Новоалександровский район - 36 случаев, 25 выздоровевших, одна смерть.
29. Изобильненский район - 39 случаев, 18 выздоровевших, смертей нет.
30. Грачевский район - 32 случая, 20 выздоровевших, смертей нет.
31. Апанасенковский район - 27 случаев, 18 выздоровевших, две смерти.
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32. Красногвардейский район - 13 случаев, 11 выздоровевших, смертей нет.
33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
По состоянию на утро 30 июня в крае зафиксировали 5063 (+90) случая инфицирования. 2849 (+32) пациентов вылечили, а 95 (+1) больных, к сожалению, скончались.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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