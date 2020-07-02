Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 2 июля
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: "КП - Северный Кавказ" публикует последнюю сводку по географии распространения COVID-19 на Ставрополье. При подсчете мы брали информацию с открытых источников: пресс-службы Роспотребнадзора и администрации городов.
Как только данные по COVID-19 в крае обновятся, мы опубликуем карту со свежими цифрами.
Число "активных" пациентов в каждом районе Ставрополья. Данные на утро 1 июля. Источник информации: Роспотребнадзор СтавропольяФото: Антон ШАПОВАЛОВ
1. Ставрополь - 696 случаев, 348 выздоровевших, 20 смертей.
2. Пятигорск - 518 случаев, 313 выздоровевших, 10 смертей (источник - мэрия)
3. Кисловодск - 345 случаев, 111 выздоровевший, две смерти (источник - мэрия)
4. Невинномысск - 280 случаев, 192 выздоровевший, пять смертей.
5. Кочубеевский район - 277 случаев, 249 выздоровевший, семь смертей.
6. Нефтекумский район - 232 случая, 127 выздоровевших, шесть смертей.
7. Георгиевский район - 249 случаев, 168 выздоровевших, три смерти.
8. Ессентуки - 227 случаев, 138 выздоровевших, три смерти.
9. Предгорный район - 224 случая, 83 выздоровевших, две смерти.
10. Благодарненский район - 215 случая, 59 выздоровевших, одна смерть.
11. Минераловодский район - 207 случаев, 100 выздоровевших, шесть смертей.
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12. Буденновский район - 169 случаев, 142 выздоровевших, три смерти.
13. Левокумский район - 147 случая, 99 выздоровевших, пять смертей.
14. Шпаковский район - 140 случаев, 46 выздоровевших, шесть смертей.
15. Советский район - 132 случая, 97 выздоровевших, смертей нет.
16. Курской район - 113 случаев, 28 выздоровевших, две смерти.
17. Степновский район - 114 случаев, 75 выздоровевших, смертей нет.
18. Арзгирский район - 105 случаев, 86 выздоровевших, смертей нет.
19. Новоселицкий район - 102 случая, 90 выздоровевших, две смерти.
20. Железноводск - 91 случай, 45 выздоровевших, три смерти.
21. Кировский район - 93 случая, 68 выздоровевших, две смерти.
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22. Петровский район - 74 случаев, 55 выздоровевших, три смерти.
23. Ипатовский район - 78 случаев, 40 выздоровевших, смертей нет.
24. Туркменский район - 59 случаев, 38 выздоровевших, смертей нет.
25. Андроповский район - 40 случаев, 30 выздоровевших, одна смерть.
26. Труновский район - 46 случаев, 30 выздоровевших, одна смерть.
27. Александровский район - 39 случаев, 30 выздоровевших, смертей нет.
28. Новоалександровский район - 38 случаев, 25 выздоровевших, одна смерть.
29. Изобильненский район - 40 случаев, 18 выздоровевших, смертей нет.
30. Грачевский район - 35 случаев, 23 выздоровевших, смертей нет.
31. Апанасенковский район - 27 случаев, 19 выздоровевших, смертей нет.
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32. Красногвардейский район - 13 случаев, 11 выздоровевших, смертей нет.
33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
По состоянию на утро 2 июля в крае отыскали 5225 (+84) случаев заражения. 3049 (+86) пациентов закончили лечение, а 98 (+1) больных, к большому огорчению, скончались.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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