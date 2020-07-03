Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 3 июля

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: "КП - Северный Кавказ" рассказывает, как COVID-19 распространяется по Ставрополью. При подсчете мы брали данные на 3 июля с сайтов Роспотребнадзора и городских администраций.

Сведения в карте обновляются.

Число "активных" пациентов в каждом районе Ставрополья. Данные на утро 2 июля. Источник информации: Роспотребнадзор СтавропольяФото: Антон ШАПОВАЛОВ

1. Ставрополь - 696 случаев, 348 выздоровевших, 20 смертей.

2. Пятигорск - 520 случаев, 313 выздоровевших, 10 смертей (источник - мэрия)

3. Кисловодск - 345 случаев, 111 выздоровевший, две смерти (источник - мэрия)

4. Невинномысск - 280 случаев, 192 выздоровевший, пять смертей.

5. Кочубеевский район - 286 случаев, 249 выздоровевший, семь смертей.

6. Нефтекумский район - 243 случая, 127 выздоровевших, шесть смертей.

7. Георгиевский район - 255 случаев, 168 выздоровевших, пять смертей.

8. Ессентуки - 227 случаев, 138 выздоровевших, три смерти.

9. Предгорный район - 227 случаев, 83 выздоровевших, две смерти.

10. Благодарненский район - 215 случая, 59 выздоровевших, одна смерть.

11. Минераловодский район - 207 случаев, 100 выздоровевших, шесть смертей.

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12. Буденновский район - 169 случаев, 142 выздоровевших, три смерти.

13. Левокумский район - 147 случая, 99 выздоровевших, пять смертей.

14. Шпаковский район - 140 случаев, 46 выздоровевших, шесть смертей.

15. Советский район - 132 случая, 97 выздоровевших, смертей нет.

16. Курской район - 113 случаев, 28 выздоровевших, две смерти.

17. Степновский район - 114 случаев, 75 выздоровевших, смертей нет.

18. Арзгирский район - 105 случаев, 86 выздоровевших, смертей нет.

19. Новоселицкий район - 102 случая, 90 выздоровевших, две смерти.

20. Железноводск - 91 случай, 45 выздоровевших, три смерти.

21. Кировский район - 93 случая, 68 выздоровевших, две смерти.

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22. Петровский район - 74 случаев, 55 выздоровевших, три смерти.

23. Ипатовский район - 78 случаев, 40 выздоровевших, смертей нет.

24. Туркменский район - 62 случая, 38 выздоровевших, смертей нет.

25. Андроповский район - 40 случаев, 30 выздоровевших, одна смерть.

26. Труновский район - 46 случаев, 30 выздоровевших, одна смерть.

27. Александровский район - 39 случаев, 30 выздоровевших, смертей нет.

28. Новоалександровский район - 38 случаев, 25 выздоровевших, одна смерть.

29. Изобильненский район - 42 случая, 18 выздоровевших, смертей нет.

30. Грачевский район - 35 случаев, 23 выздоровевших, смертей нет.

31. Апанасенковский район - 27 случаев, 19 выздоровевших, смертей нет.

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32. Красногвардейский район - 15 случаев, 11 выздоровевших, смертей нет.

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По состоянию на утро 3 июля в крае зарегистрировали 5318 (+93) случая инфицирования. 3081 (+32) пациент выздоровели и закончили лечение, а 99 (+1) больных, к несчастью, умерли.

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