2020-07-03T17:40:45+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 4 июля 2020 года

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов с коронавирусом на 4 июля 2020 года. Говорим о том, в каких населенных пунктах и городах больше всего заболевших COVID-19.

По состоянию на утро 4 июля на Ставрополье зафиксировали 5318 заболевших. Медики вылечили 3081 пациента. 99 человек скончались.

Ставрополь — 696

Пятигорск — 520

Кисловодск — 334

Невинномысск — 280

Ессентуки — 227

Кочубеевское — 126

Михайловск — 121

Благодарный — 121

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Минеральные Воды — 105

Георгиевск — 100

Зеленокумск — 93

Левокумское — 85

Нефтекумск — 80

Будённовск — 79

Ессентукская — 79

Чернолесское — 74

Арзгир — 72

Иноземцево — 69

Степное — 49

Ипатово — 48

Незлобная — 44

Лысогорская — 40

Иргаклы — 40

Эдельбай — 38

Светлоград — 39

Горячеводский — 36

Зольская — 33

Суворовская — 35

Озек-Суат — 31

Донское — 31

Новопавловск — 31

Барсуковская — 30

Казьминское — 26

Ачикулак — 25

Железноводск — 20

Александровское — 20

Ивановское — 20

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ИСТОЧНИК KP.RU

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