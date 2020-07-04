Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 4 июля 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов с коронавирусом на 4 июля 2020 года. Говорим о том, в каких населенных пунктах и городах больше всего заболевших COVID-19.
По состоянию на утро 4 июля на Ставрополье зафиксировали 5318 заболевших. Медики вылечили 3081 пациента. 99 человек скончались.
Ставрополь — 696
Пятигорск — 520
Кисловодск — 334
Невинномысск — 280
Ессентуки — 227
Кочубеевское — 126
Михайловск — 121
Благодарный — 121
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Минеральные Воды — 105
Георгиевск — 100
Зеленокумск — 93
Левокумское — 85
Нефтекумск — 80
Будённовск — 79
Ессентукская — 79
Чернолесское — 74
Арзгир — 72
Иноземцево — 69
Степное — 49
Ипатово — 48
Незлобная — 44
Лысогорская — 40
Иргаклы — 40
Эдельбай — 38
Светлоград — 39
Горячеводский — 36
Зольская — 33
Суворовская — 35
Озек-Суат — 31
Донское — 31
Новопавловск — 31
Барсуковская — 30
Казьминское — 26
Ачикулак — 25
Железноводск — 20
Александровское — 20
Ивановское — 20
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ИСТОЧНИК KP.RU
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