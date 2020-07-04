2020-07-03T18:09:18+03:00
Общество

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 4 июля

"КП" называет районы Ставропольского края, где выявили коронавирус
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Артем КИЛЬКИН
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Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 4 июля: "КП - Северный Кавказ" сообщает, как обстоят дела с COVID-19 в каждой территории края. Количество больных, выздоровевших и умерших.

Данные в карте обновляются. Актуально на 3 июня.

Число "активных" пациентов в каждом районе Ставрополья. Данные на утро 3 июля. Источник информации: Роспотребнадзор Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Число "активных" пациентов в каждом районе Ставрополья. Данные на утро 3 июля. Источник информации: РоспотребнадзорФото: Антон ШАПОВАЛОВ

1. Ставрополь - 696 случаев, 348 выздоровевших, 20 смертей.

2. Пятигорск - 520 случаев, 313 выздоровевших, 10 смертей (источник - мэрия)

3. Кисловодск - 345 случаев, 111 выздоровевший, две смерти (источник - мэрия)

4. Кочубеевский район - 286 случаев, 249 выздоровевший, семь смертей.

5. Невинномысск - 280 случаев, 192 выздоровевший, пять смертей.

6. Георгиевский район - 255 случаев, 168 выздоровевших, пять смертей.

7. Нефтекумский район - 243 случая, 127 выздоровевших, шесть смертей.

8. Ессентуки - 227 случаев, 138 выздоровевших, три смерти.

9. Предгорный район - 227 случаев, 83 выздоровевших, две смерти.

10. Благодарненский район - 215 случая, 59 выздоровевших, одна смерть.

11. Минераловодский район - 211 случаев, 100 выздоровевших, семь смертей.

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12. Буденновский район - 169 случаев, 142 выздоровевших, три смерти.

13. Левокумский район - 155 случаев, 99 выздоровевших, пять смертей.

14. Шпаковский район - 147 случаев, 46 выздоровевших, шесть смертей.

15. Советский район - 134 случая, 97 выздоровевших, смертей нет.

16. Степновский район - 119 случаев, 75 выздоровевших, смертей нет.

17. Курской район - 113 случаев, 28 выздоровевших, две смерти.

18. Арзгирский район - 109 случаев, 86 выздоровевших, смертей нет.

19. Новоселицкий район - 103 случая, 90 выздоровевших, две смерти.

20. Кировский район - 94 случая, 68 выздоровевших, две смерти.

21. Железноводск - 91 случай, 45 выздоровевших, три смерти.

22. Ипатовский район - 80 случаев, 40 выздоровевших, смертей нет.

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23. Петровский район - 78 случаев, 55 выздоровевших, три смерти.

24. Туркменский район - 62 случая, 38 выздоровевших, смертей нет.

25. Труновский район - 46 случаев, 30 выздоровевших, одна смерть.

26. Изобильненский район - 42 случая, 18 выздоровевших, смертей нет.

27. Андроповский район - 40 случаев, 30 выздоровевших, одна смерть.

28. Александровский район - 39 случаев, 30 выздоровевших, смертей нет.

29. Новоалександровский район - 39 случаев, 25 выздоровевших, одна смерть.

30. Грачевский район - 35 случаев, 23 выздоровевших, смертей нет.

31. Апанасенковский район - 27 случаев, 19 выздоровевших, смертей нет.

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32. Красногвардейский район - 15 случаев, 11 выздоровевших, смертей нет.

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По состоянию на утро 4 июля в регионе зафиксировали 5391 (+73) случай заражения коронавирусом. 3181 (+100) пациента выписали, а 99 (+0) человек, к несчастью, умерли.

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"КП" называет районы Ставропольского края, где выявили коронавирус (карта)

ИСТОЧНИК KP.RU

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