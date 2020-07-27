«Нобелевскую премию мне!»: Кадыров потребовал уважения и признания своих заслуг

Рамзан Кадыров потребовал Нобелевскую премию мира за свой вклад в борьбу с мировым терроризмом. Глава Чечни возмущен введенными против него санкциями и считает, что он лично и руководство страны во главе с Владимиром Путиным сделали для уничтожения бандформирований гораздо больше, чем США.

— Где я нарушил права человека? Почему об этом постоянно говорят? Наоборот, мы боремся и погибаем, защищая права человека. Защищая жизни, — заявил Кадыров в прямом эфире телеканала «Россия 1». Мы остановили войну, мы уничтожили международный терроризм. Нобелевскую премию мне надо дать за победу над терроризмом, а они, наоборот, меня под санкции. Несправедливо!

Рамзан Кадыров — пехотинец президента, звание, пулеметы 00:00 00:00

Чеченский лидер подчеркнул, что война с бандподпольем была остановлена лишь благодаря систематической работе. В качестве негативных примеров он привел Афганистан и Ливию.

— Там военные действия продолжаются. Два миллиона человек погибло из-за постоянных атак террористов. А мы благодаря президенту Путину навели порядок, мирно живем. Полтора миллиона населения [Чечни] чувствует себя по кайфу, — заявил Кадыров.

Особенно неприятным для политика стало включение в «черный список» США членов семьи: супруги Медни Мусаевны и двух старших дочерей — Айшат и Хадижат. Кадыров продолжает настаивать, что это совершенно необоснованный и «мерзкий» ход.

Отметим, что это подразумевает арест всех активов и запрет на въезд в Штаты. Айшат Кадырова является главой модного дома Firdaws, который постепенно выходит на международный рынок — последний крупный показ коллекции прошел на неделе моды в Париже. Поэтому для девушки включение в списки могло стать неприятной новостью.

ya_pomoshnik_kra_95 Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!

Госсекретарь США Майк Помпео в заявлении о включении Кадырова в санкционные списки утверждал, что чеченский лидер якобы «нарушает права человека». В российском МИДе на такие заявления отреагировали крайне негативно. Мария Захарова заявила, что трудно будет ответить зеркально, но обязательно будет найдена адекватная «зеркальная реакция». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Госдепа «крайне недружественными».

Сам Кадыров ответил на внесение в «черный список», опубликовав фото с пулеметами и угрозами. Позже глава Чечни был назначен генерал-майором Росгвардии указом президента. На одном из заседаний, ссылаясь на информацию спецслужб, Рамзан Ахматович в ответ обвинил Майка Помпео в заказе убийства афроамериканца Джорджа Флойда, ставшего началом волнений в США.

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