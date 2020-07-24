«Заказал убийство Флойда»: Кадыров рассказал о преступлениях госсекретаря США Помпео

Рамзан Кадыров ввел «все возможные санкции» против государственного секретаря США Майка Помпео на территории Чечни. По словам политика, ему известно о преступлениях высокопоставленного зарубежного дипломата.

— Если они пользуются непроверенной информацией, то у меня тоже есть информация от спецслужб, которой я могу распоряжаться. О действиях Помпео против Дональда Трампа. Он заказал убийство Джорджа Флойда, чтобы действующий президент проиграл на выборах. У нас нет официальных доказательств. Но если они так вводят санкции против меня, то и мы поступим так же. Поэтому я считаю необходимым включить все санкции, которые есть у нас в республике, вплоть до блокировки его счетов, — заявил Рамзан Кадыров на совещании в правительстве региона.

В связи с этим главе Чечни пришлось отменить приглашение Помпео «на беседу» в его родовое село Беной.

Рамзан Кадыров сообщил о введении санкций против главы Госдепа США Помпео.Видео: ЧГТРК "Грозный"

— Товарища Помпео я приглашал в гости, но теперь при всех я говорю, что уже не имею на это права, потому что у меня есть информация о спецслужб, — сказал Кадыров.

Кроме того, чеченский лидер заявил о бессмысленности и необоснованности введения санкций против его семьи. Напомним, что в «черный список» Госдепа попали его супруга Медни Мусаевна и две старших дочери Айшат и Хадижат. В ответ политик предложил внести в список ещё 12 своих детей.

Сколько жён у Рамзана Кадырова? 00:00 00:00

— Если я совершил преступление, при чем тут мои дети? — задается вопросом Рамзан Кадыров. — Где это написано, что замужние дочери должны отвечать за грехи отца? И при чем тут моя жена, которая не в политику не лезет, нигде? Ну это смешно!

Напомним, что Госдеп США обвинил Кадырова в «серьезных нарушениях прав человека на территории Чеченской Республике». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что обвинения беспочвенны и бездоказательны, однако являются ожидаемым продолжением «антироссийского курса» США.

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