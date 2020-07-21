«Давай поговорим, кто и что нарушает»: Кадыров пригласил госсекретаря США на серьезный разговор

21 Июль 2020 2020-07-21T12:46:55+03:00

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Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил государственного секретаря США Майка Помпео на разговор. Политик крайне негативно отреагировал на включение его семьи в санкционные списки.

— Как известно, меня включили в очередной «черный список». У США их непомерно много. Я так испугался, что приехал в родное село Беной. Так что, Помпео, если что — заезжай. Здесь очень красиво. Тогда и поговорим кто и что нарушает, — заявил Кадыров в видеообращении, размещенном на ресурсах чеченского государственного телеканала «Грозный».

Кадыров приглашает госсекретаря Майка Помпео на серьезный разговор.Видео: ЧГТРК «Грозный»

В понедельник госсекретарь США Майк Помпео сообщил о включении главы Чечни в «черный список». За океаном Кадырова подозревают в «нарушении прав человека» и «давлении на журналистов». В тексте распоряжения также оговорено, что под санкции попадают и члены семьи Кадырова — супруга Медни Мусаевна и две старшие дочери — Айшат и Хадижат.

Такое решение вызвало крайне негативную и резкую реакцию у главы Чечни. Он написал, что подобные обвинения для него не новость. Но подчеркнул, что никаких подозрений в адрес его супруги и дочерей у США нет. Но это не остановило Госдепартамент от «противозаконных действий»

— Мерзкие, откровенно низкие методы применены, чтобы внести разлад внутри моей семьи. Вы думали, получится? Вы просчитались! И даже если у Медни Мусаевны или моих дочерей были бы какие-либо интересы в США или Европе, они бросили бы их. Не ради грязных политических игр. Даже не по моей просьбе, нет. Ради государства, народа и семьи, — написал глава Чечни на своей странице в «ВКонтакте».

Что же касается включения собственной персоны в «черные списки», Кадырова это нисколько не волнует. После объявления Майка Помпео политик опубликовал фото с пулеметами и многозначительными обещаниями.

ya_pomoshnik_kra_95 Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!

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ИСТОЧНИК KP.RU