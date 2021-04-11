Менеджер Нурмагомедова назвал возможным переход бойца в профессиональный рестлинг

Нурмагомедов может стать профессиональным рестлером. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хабиб Нурмагомедов может стать профессиональным рестлером. Переход бойца смешанного стиля в этот вид спорта назвал возможным менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз.

Азиз назвал рестрелов «стероидными уродами» и выразил уверенность, что Нурмагомедов может запросто одолеть чемпиона WWE Джона Сину.

- Давайте начистоту: если кто-то из этих стероидных уродов захочет матча против Хабиба, захочет получить, они знают, кому надо позвонить. Он пойдет и «набьет лицо» самому Джону Сине, — заявил Абдель-Азиз в беседе с ТМZ.

Громкое заявление своего менеджера Хабиб Нурмагомедов пока никак не прокомментировал.

Ранее боец рассказывал о своем увлечении футболом и о мечтах сыграть за «Спартак». В футболе спортсмен сравнил себя с Роналду, назвав его «зубастиком». Ему, к слову, уже поступали предложения от различных футбольных команд, но дальше разговоров дело пока не пошло.

После завершения профессиональной карьеры Нурмагомедов большую часть времени посвящает тренерской деятельности. Именно он готовил Ислама Махачева к бою на турнире по смешанным единоборствам UFC 259.

В свободное от тренерской деятельности время Хабиб пробует «на вкус» жизнь простого человека. Свою профессиональную деятельность он сравнивает с тюремным заключением.

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