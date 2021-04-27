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Происшествия27 апреля 2021 22:30

Бывший вице-премьер Северной Осетии получил срок за хищение на 300 млн рублей

Валентин Базров создал три преступные группировки, чтобы незаконно присваивать деньги государства
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Валентин Базров на суде. Фото: стоп-кадр с видео телеканала "Россия-1"

Валентин Базров на суде. Фото: стоп-кадр с видео телеканала "Россия-1"

ГУ Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО сообщило, что бывший заместитель председателя правительства Северной Осетии Валентин Базров получил тюремный срок за мошенничество. На пост вице-премьера его назначили в 2009 году, а разворачивать коррупционные схемы он начал еще в 2006 году в статусе министра промышленности и предпринимательства.

- Базров признан виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 6 лет колонии общего режима и штрафа в размере 500 тысяч рублей, - заявили в ведомстве.

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Следствие установило, что в 2011 году Базров собрал первую преступную группу, в состав которой вошли начальник отдела территориального управления Росимущества, директор и глава отдела ОАО "Разряд". Они сговорились, чтобы получить часть имущества комплекса завода "Разряд" во Владикавказе.

- В период с 2011 по 2014 годы они незаконно приобрели право собственности на 16 объектов недвижимости завода и четыре земельных участка, находящихся в федеральной собственности, общей стоимостью более 289 млн рублей, - подчеркнули в пресс-службе.

Следователи установили, что Базров курировал три такие группы, которые были нужны на определенных этапах незаконной продажи имущества. Сначала коррупционеры отчуждали помещения и землю производства, потом по низкой цене продавали их аффилированным коммерческим компаниям.

Базрова задержали в 2017 году и поместили под домашний арест. Его осудили по статье "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере", которая подразумевает тюремный срок до 10 лет.

КТО ИЗ УЧАСТНИКОВ ГРУППЫ БАЗРОВА ПОЛУЧИЛИ СРОКИ

Помимо главы группировки, суд наказал шестерых его сообщников. Руководитель управления Росимущества в Северной Осетии Алан Цабиев попал в колонию общего режима на 5,5 лет, а также получил штраф в 200 тысяч рублей. Предприниматель Газзаев отправлен в исправительную колонию на 3 года со штрафом в 100 тысяч рублей.

Алан Цабиев. Фото: rosim.ru

Также по 3-4 года лишения свободы получили Дзасохов, Тедеев, Маркова и Дзантиева. Они все были причастны к расхищению имущества завода.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В марте 2021 года в аэропорту задержали зампреда правительства Ставропольского края Александра Золотарева. Его обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах. Он, как и Базров, вступил в заговор с другим чиновником, чтобы нажиться на строительстве Краевой детской клинической больницы.

Вместе с бывшим министром строительства Алексеем Когарлыцким он оказывал покровительство подрядчику на строительство больницы. В общей сложности Золотарев похитил 60 миллионов рублей.

Если зампред предпочитал брать взятки деньгами, то Когарлыцкий был не против "принять в дар" и машину. Вымогательства происходили прямо в его кабинете.

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