Микроавтобус, разбившийся с детской баскетбольной командой, был старым и без ремней безопасности

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Прокуратура Волгоградской области нашла грубые нарушения закона при перевозке баскетбольной команды школы олимпийского резерва №2. На Ставрополье 30 апреля микроавтобус с детьми из Волгограда попал в смертельное ДТП - погибли пятеро.

После проверки выяснилось, что маршрутка, в которой на соревнования в Черкесск везли девочек 2008-2009 года рождения, старая (2005 года выпуска) и с техническими неисправностями. На сидениях задних рядов даже не оказалось ремней безопасности. Отсутствовал проблесковый желтый маячок, опознавательная наклейка «Дети» и ограничитель скорости. А у водителя нет лицензии на перевозку пассажиров.

Вопреки всем нарушениям директор МБУ СШОР № 2 самовольно отправил детей в поездку в отсутствие каких-либо юридических правоотношений с перевозчиком.

Прокуратурой Волгограда внесено представление в адрес главы города с требованием принять меры на предупреждение подобных трагедий в будущем. Намечена большая проверка в спортивных и образовательных учреждениях области.

- Согласно организационно-распорядительным документам администрации Волгограда и ее структурных подразделений в настоящее время выезды обучающихся в другие регионы автомобильным транспортом запрещены, - добавили в ведомстве.

ДТП с пятью погибшими детьми произошло 30 апреля на территории Грачевского района Ставропольского края. Водитель «девятки», 36-летний Максим Ларионов, зацепил по касательной фуру, совершая обгон на узком участке дороги в районе села Ямки. Многотонный грузовик выбросило на встречную полосу и опрокинуло на микроавтобус с детьми, двумя родителями и тренером.

Специальным бортом МЧС 1 мая из Ставрополя в Москву перевели семерых пострадавших - шестерых детей и одного взрослого. Под наблюдением ставропольских врачей остаются четверо пациентов, в том числе двое детей.

Кадр с места аварии

Водителя легковушки арестовали на 2 месяца. Ему грозит до 7 лет тюрьмы. У Ларионова двое маленьких детей. Свою вину он полностью признал.

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