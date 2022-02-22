Три дня не спал и не ел: Рауф Арашуков пожаловался на вонючий матрац и отсутствие еды в карцере

Рауф Арашуков. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС.

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков на своей странице в Instagram рассказал о проблемах со здоровьем, вызванных оказываемым на него давлением в СИЗО «Лефортово». На последнем заседании Арашукову-младшему понадобилась помощь врачей скорой помощи, а слушание дела пришлось отложить.

Суд отложил рассмотрение дела. Фото: личная страница бывшего сенатора в соцсети.

По словам Арашукова, последние дни перед очередным заседанием суда он провел в карцере в невыносимых условиях. Экс-сенатору не разрешили взять с собой белье и матрац, а спать на том, что есть в карцере он не смог.

- После свидания с адвокатами, где мы обсуждали тактику защиты, прям из кабинета свидания, меня повели в карцер. Матрац в карцере грязный и вонючий. Спать на нем невозможно,- рассказал Арашуков.

Арашуков уверен, что его пытались спровоцировать на сопротивление: бывшего сенатора собирались раздеть для осмотра перед карцером.

- Я отказался, так как по нашей религии это невозможно. Хотели меня спровоцировать на сопротивление, но я просто настаивал на своих правах, - пишет Арашуков.

В карцере бывший сенатор провел три бессонных и голодных дня.

- Все три дня я был без еды, воду давали периодически, - говорит Рауф Раулевич. - Я почти не спал все эти дни. В суде я терпел, но все же пришлось вызывать скорую.

Причиной недомогания стало высокое давление. Заседание суда в итоге отложили по ходатайству стороны защиты.

Разбирательство по делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова началось в июле 2021 года. Уголовное дело в отношении бывшего сенатора от КЧР слушается в Московском городском суде с участием присяжных заседателей.

Отец и сын Арашуковы. Фото: личная страница бывшего сенатора в соцсети.

Напомним, следствие считает, что в начале «нулевых» Раулем Арашуковым было создано преступное сообщество на территории КЧР и Ставропольского края. В состав банды входил также и Арашуков-младший, начавший свою карьеру в политике в 18 лет, а уже в 30 лет вошел в состав Совфеда.

В 2010 году Арашуков-старший решил устранить активиста Аслана Жукова и помощника президента КЧР Фраля Шебзухова, которые, якобы, знали о преступной группировке и могли прдеать огласке детали преступной деятельности клана Арашуковых.

По версии следствия, Рауль Арашуков поручил сыну Рауфу разобраться с Жуковым и Шебзуховым. Оба в итоге были убиты. После чего Арашуков вышел на экс-замглавы управления Следственного комитета по КЧР Казбека Булатова и экс-начальника ЦПЭ МВД по региону Тимура Бетуганова и уже через них связался со следователем по особо важным делам Андреем Филипповым. Представителям власти «посоветовали» в особом порядке разбираться в деле об убийстве активиста и помощника президента КЧР.

Задержали Рауфа и Рауля Арашуковых 30 января 2019 года. Сенатора лишили неприкосновенности. Отец и сын находятся сейчас в «Лефортово».

Имущество Арашуковых изъяли. Фото: оперативная съемка.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что клан Арашукова лишился практически всего нажитого за долгие годы: суд изъял у экс-сенатора и его многочисленных родственников имущество на 1,3 миллиарда рублей. Ранее с иском об изъятии имущества в пользу государства в суд обратилась Гепрокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оставили только две квартиры: у клана Арашуковых изъято имущество на 1,3 млрд рублей

Экс-сенатору Рауфу Арашукову и его родне досталась одна квартира в Черкесске и одна в Ставрополе (подробнее).

Килограммы золота, бриллианты, сапфиры и жемчуга: что изъяли у Арашуковых

Колоссальное имущество на десятки миллионов экс-сенатора от КЧР Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова обратят в доход государства (подробнее).