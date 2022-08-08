«Тошный персонаж и трепло»: обнародовано шокирующее видеозаявление Шатунова о Разине

Суды за хиты стали причиной разногласия Шатунова и Разина. Фото: Евгения ГУСЕВА

После того, как продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин опубликовал видеообращение с попыткой «вывести всех на чистую воду» и «обличительными» звонкам Аркадию Кудряшову, директору покойного солиста группы, с намеками о причастного того к смерти артиста, на странице Юры Шатунова в соцсетях появился архивный видеоролик. На кадрах Юра Шатунов откровенно отвечает на вопрос о своем отношении к бывшему продюсеру, коллеге, Андрею Разину, называя того «тошным персонажем и треплом» и отвечает на главный вопрос о том, что для него значит «Ласковый май».

- Разин - это скользкий, мерзкий, тошный персонаж, - говорит на видео Шатунов. - Для меня лично в этом мире он больше не существует. Априори. Потому что он - пустое место, дно. Это, если говорить так, достаточно грубо. Кто он такой, чтобы мне что-то запрещать? Он - пустое место, потому что он - трепло.

Бывший продюсер "Ласкового мая" Разин. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Судя по кадрам, гневный спич артиста обусловлен обострившимися отношениями с Разиным на фоне длительных судов за право исполнять хиты «Ласкового мая».

- У меня всегда были документы от Сергея Кузнецова, - поясняет Шатунов. - Он, как автор и композитор, разрешал мне исполнять эти песни. Мало того, я имею право их переделывать, переиздавать, переаранжировать, перевыпускать, снимать на них видео, где угодно размещать и так далее, - заявил артист.

На видео Шатунов говорит о планах восстановить все песни, переиздать и включить в свою концертную программу.

Ролик обрывается на вопросе: «Что для Вас хиты и «Ласковый май»?

- Что для меня? Жизнь! - не раздумывая отвечает артист.

Цветы и письма несут поклонники на могилу артиста. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, разногласия у группы «Ласковый май» и лично у Юры Шатунова с Разиным начались почти 30 лет назад, когда в декабре 1992 года автор хитов Кузнецов, якобы, заключил с продюсером Андреем Разиным контракт о передачи прав на композиции группы. В 2005 году Разин закрепил юридическую силу договора в Промышленном суде Ставрополя. Спустя три года, после окончания срока обжалования, продюсер на всю страну заявил о законных правах на все хиты «Ласкового мая». В июне 2022 года ставропольский крайсуд забрал у Андрея Разина права на творчество «Ласкового мая», признав право на исполнение хитов за Юрой Шатуновым, а договор между Кузнецовым и Разиным - подделкой.

Шатунов на законных правах мог отправляться в большой гастрольный тур на встречу с многочисленной толпой поклонников, но не успел. Артист внезапно умер от обширного инфаркта через неделю после суда, который должен был поставить точку в 30-летней борьбе сторон за хиты группы начала 90-х.

Панихида у могилы артиста на Троекуровском кладбище. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Разин же не признал поражение. Сначала он заявил о том, что решение ставропольского суда незаконно, а после и вовсе обвинил судью из Ставрополя в причастности к смерти певца. К спискам «виновных» он также причислил нотариуса и адвокатов Шатунова. В своем недавнем видеообращение Разин почти 40 минут рассказывает о том, как ему был дорог кум Юра и вновь ищет виновных в смерти звезды. На этот раз Разин во всеуслышание намекает на причастность к трагедии Аркадия Кудряшова. Мол, тот загонял слабого здоровьем Шатунова, а потом не проследил за тем, чтобы Юра не употреблял алкоголь после успокоительного.

Стоит отметить, что на похороны Юры Шатунова Разин не явился. Но тщательно подчистил свои странички в соцсетях, где частенько проходился по личности кума. Не приехал он также на поминки и панихиду на 40-й день после смерти Юры.

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