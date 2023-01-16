В Ставрополе директора колледжа Кувалдина отправили в колонию за растрату

Павел Кувалдин. Фото: stvcc.ru

Ставропольский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор бывшему директору колледжа связи Павлу Кувалдину, которого обвиняют в растрате. Экс-руководителю заменили условный срок на реальный, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

Еще в 2016 году Ставропольскому колледжу связи из краевого бюджета дали 2,6 млн рублей. Эти средства должна были потратить на инновационные площадки для экспериментов. Правда, так ничего и не сделали. Деньги решили освоить нетривиально: направили их на стимулирующие выплаты. Больше всех получил Кувалдин, рассказывал источник "КП-Ставрополь".

Тогда следствие возбудило против Кувалдина уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями". Директору грозило строгое наказание (вплоть до лишения свободы), но Ленинский районный суд Ставрополя прекратил производство, назначив штраф в 40 тысяч рублей и обязав возместить ущерб.

В 2019 году 2,6 млн рублей вернулись в казну Ставрополья. Но позже выяснилось, что эти деньги Кувалдин взял из бюджета колледжа. Это стало поводом для возбуждения нового уголовного дела по статье "Растрата".

Павел Кувалдин. Фото: stvcc.ru

Суд первой инстанции назначил директору три года условно, штраф в 200 тысяч рублей и двухлетним запретом на работу руководителем в бюджетных организациях. Правда, прокуратура не согласилась с таким приговором и обжаловала его.

- Приговор суда первой инстанции изменен в части основного вида наказания, виновное лицо приговорено к 3 годам лишения свободы с отбываем в колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу, - сообщает прокуратура Ставрополья.

Супруга Кувалдина - бывший зампред правительства Ставрополья Ирина Кувалдина - тоже когда-то проходила по делу, связанному со Ставропольским колледжем связи. Чиновница выделила из краевого бюджета субсидию в 2,5 млн рублей, чтобы создать в учреждении безбарьерную среду для инвалидов. Однако пандусов и других объектов в колледже после проверки не нашли. Кроме того, выяснилось, что когда колледжу давали средства, программа по безбарьерной среде в крае уже заканчивалась. За злоупотребление полномочиями суд приговорил Кувалдину к штрафу в 200 тысяч рублей и запретил занимать должности в госорганах в течение двух лет.