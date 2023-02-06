За решетку с дневником: второму фигуранту дела о взятках в школе полиции Ставрополя дали срок

Начальник кафедры административного права и административной деятельности Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России Виктор Евдошенко. Фото: ставф.крду.мвд.рф

Бывший начальник кафедры административного права и административной деятельности школы полиции Ставрополя Виктор Евдошенко признан виновным в участии в ОПС, которое брало взятки с курсантов. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В августе 2020 года в ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России наведались силовики. Следователи узнали, что в учреждении берут взятки. Коррупционная схема действовала в группах факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации. Курсанты платили за успешную сдачу зачетов и экзаменов без проверки знаний. Причем вознаграждение было немаленьким. Источник "КП-Ставрополь" рассказывал, что допуск к сессии стоил от восьми до 13,5 тысяч рублей, а один экзамен - от полутора до трех тысяч рублей. За три учебных года – с сентября 2017 по июль 2020 года – участники ОПС заработали более 5,7 млн рублей, уверено следствие.

В деле фигурирует 12 человек, в том числе – педагоги из числа бывшего руководства. Среди них – замначальника факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России Сергей Крапивин, начальник кафедры уголовного процесса Алим Отаров, начальник кафедры административного права и административной деятельности Виктор Евдошенко, начальник кафедры криминалистики Людмила Медведицкова и начальник кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин Лариса Устинова. Кроме преподавателей, в ОПС входили командиры групп, которые собирали и передавали деньги.

Полковники полиции (слева направо и сверху вниз) Виктор Евдошенко, Данил Гуров, Алим Отаров, Андрей Власов. В центре - подполковник полиции Людмила Медведицкова. Фото: ставф.крду.мвд.рф

В рамках дела силовики провели 70 обысков в служебных кабинетах и домах фигурантов. Правоохранители изъяли деньги, ценности и важные документы, в том числе – дневник, в котором велся учет курсантов, сдавших деньги за оценки.

Фото: СКР

Виктор Евдошенко пошел на сделку со следствием, из-за чего его дело рассматривали отдельно. Суд признал его виновным и приговорил к 3,5 годам в колонии строгого режима. Кроме того, ему запретили работать в вузах в течение трех лет. Ранее стало известно о приговор Ларисе Устиновой – она тоже пошла на сделку. За коррупционное преступление ей дали четыре года в колонии общего режима. После освобождения в течение трех лет она не сможет работать в сфере высшего и специального образования.

Лариса Устинова. Фото: ставф.крду.мвд.рф

– Иные обвиняемые совместно с защитниками в настоящее время ознакамливаются с материалами уголовного дела, – уточняет пресс-служба СКР.