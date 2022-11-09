От убитых остались только кости: раскрыты шокирующие кадры расправы над двумя чоповцами, организованной экс-спикером Думы Ставрополья

Андрей Уткин

Бывший вице-мэр Ставрополя и экс-спикер Думы Ставрополья Андрей Уткин обжаловал приговор по организации убийств двух чоповцев, устроивших на него покушение. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю.

29 октября 2004 года владельцы ростовского ЧОП - Максим Кононов и Александр Савин - организовали покушение на Уткина. Утром они привели в действие бомбу около дома чиновника, когда тот ехал в администрацию Ставрополя. Но попытка не удалась - механизм сработал с запозданием. Уткин начал искать виновных.

По своим каналам чиновник узнал имена предполагаемых виновных. Ранее они пытались отобрать часть имущества фирмы, учредителем которого был Уткин. Через Владимира Миносянца, работавшего тогда помощником губернатора Ставрополья Александра Черногорова, он связался с Валерием Поповым - главарем местной опасной ОПГ. По данным правоохранителей, банда была вооружена до зубов: девять автоматов "Калашников", два охотничьих карабина, десять пистолетов и более 1,1 тысяч патронов, почти десять килограмм взрывчатых веществ, четыре взрывателя и четыре гранаты - и это только то, что удалось установить следствию.

Валерий Попов Фото: Архив "КП"

В декабре Попов подтвердил подозрения Уткина. На встрече с исполнителем убийств Уткина сопровождал Владимир Мохонченко - начальник отдела по борьбе с коррупцией в госорганах и управления по борьбе с организованной преступностью, который отвечал за охрану чиновника после недавнего покушения. Стороны условились, что влиятельный милиционер будет представлять Уткина на всех следующих этапах.

- У членов ОПГ интерес был корыстный, а у милиционера - служебный. Иными словами, исполнителям обещали щедрое вознаграждение, а Мохонченко ничего материального не получал. Он полагал, что когда-то Уткин поможет ему подняться по карьерной лестнице, - рассказывал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

7 января 2005 года подчиненные Мохонченко (не осведомленные о планах начальника - Пр.) задержали Савина около гаражного кооператива в Минводах и перевезли в наручниках и матерчатом мешке на голове к пивоваренному заводу в Пятигорске, где передали их членам банды Попова - Бутько, Герусу и Шмелеву. К вечеру они записали признание вины и убили Савина. Тело жертвы закопали в яме, заготовленной другими участниками ОПГ.

Через полтора месяца Уткин дал указание расправиться с Кононовым. Уже вечером в Ростове-на-Дону мужчина был задержан и доставлен на завод к поповцам, которые два дня его пытали. Установлено, что мужчину приковали к стулу и, задавая интересующие вопросы, истязали с помощью паяльника. После того, как было получено признание вины, жертве вогнали отвертку в ухо.

Фото убитого: УФСБ по Ставрополью

Фото убитого: УФСБ по Ставрополью

За каждое убийство Уткин платил по 50 тысяч долларов. Деньги передавал Мохонченко, когда получал запись с признанием вины.

Андрея Уткина приговорили к 12,5 годам в колонии строгого режима, учтя его судимость. Как минимум, полтора года из этого срока "сгорят" из-за того, что решение суда он ждал под стражей, и еще несколько лет из-за того, что зачтется отбытое по второму делу наказание. Обвиняемый подписал соглашение о сотрудничестве и дал признательные показания. Тем не менее, Уткин посчитал такое наказание слишком строгим и обжаловал его.

Все остальные участники истории уже отбывают наказание в тюрьме. Еще в 2012 году членов банды Попова Петра Бутько, Андрея Геруса и Павла Шестакова - и самого Валерия Попова приговорили к пожизненным срокам за эти и другие убийства, незаконное хранение оружия и бандитизм. А Мохоченко дали 8,5 лет в колонии строгого режима за пособничество в убийстве. Против помощника губернатора Миносянца тоже было возбуждено уголовное дело, но позже его закрыли из-за смерти фигуранта. По этой же причине прекратили следствие по делу о покушении на Уткина.

За что еще судили Уткина

Для Андрея Уткина это уже третье уголовное наказание. Впервые его привлекли к ответственности в 2008 году, когда вменяли превышение должностных полномочий на посту вице-мэра. Он обменял три муниципальные квартиры на жилой дом, которую хотел передать члену краевого правительства. Ущерб оценили в миллион рублей. Уткин отделался условным сроком.

Второе дело Уткина связано с покушением на мошенничество. Вместе с сообщниками он предлагал землякам помощь уйти от уголовного преследования. За свои услуги они просили пять миллионов рублей. Роль Уткина состояла в том, чтобы налаживать контакты между клиентами и фальшивым сотрудником ФСБ, следует из позиции следствия. Уткин не признал вину и утверждал, что помогал потерпевшему только связами с людьми из силовых структур, которые могут указать на юридические тонкости. В ноябре 2019 года мужчину приговорили к четырем годам в колонии общего режима и оштрафовали на 800 тысяч рублей, но позже срок уменьшили до трех лет и исключили денежное взыскание.