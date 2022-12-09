Тысячи тел по всему побережью: в Дагестане приступили к сбору туш погибших нерп

Туши тюлений убирают с берега. Фото: стоп-кадр видео

В Дагестане приступили к сбору, вывозу и утилизации туш погибших нерп. Работы начались с прибрежной территории, расположенной в черте республиканской столицы. На местах гибели краснокнижных животных орудует спецтехника, чиновники районных администраций и волонтеры.

- К работе по вывозу и транспортировке туш погибших морских млекопитающих подключена практически вся мужская часть коллективов районных администраций и городских служб, - сообщили в пресс-службе администрации Махачкалы.

Как заверили в мэрии, утилизацией туш погибших каспийских тюленей занимается специализированная организация. Также ведется строгий учет количества утилизированных нерп.

По подсчетам специалистов, на сегодняшний день число погибших млекопитающих перешагнуло отметку в 2,5 тысячи особей. И это далеко не предел. Море продолжает выбрасывать на берег Дагестана новые тела умерших животных. Туши находят на разных локациях на всей протяженности береговой линии республики.

- Особенно большое количество обнаружено в районе Юзбаша, а также между устьями Сулак и Шуринка, - сообщили в пресс-службе республиканского управления Минприроды.

Первые туши мертвых животных нашли на пляжах Махачкалы. Фото: Елена БЕРГ

В ведомстве уточнили, что на данный момент причина гибели нескольких тысяч краснокнижной каспийской нерпы пока еще не ясна.

- Причины будут установлены после проведения лабораторных исследований патологического материала мертвых животных, - отметили в Минприроды РД.

Первые результаты исследований будут получены не раньше 15 декабря. Пока же специалисты различных ведомств и ряд ученых выдвигают целый ряд версий, но все они сходятся в одном - гибель каспийских тюленей не была насильственной. На телах погибших особей не было обнаружено следов сетей или каких-либо других механических повреждений.

Тела краснокнижной нерпы находят на всем побережье в Дагестане. Фото: Елена БЕРГ

Так, по мнению Александра Жигалина, заведующего кафедрой мониторинга биоразнообразия Томского госунивеситета и доцента Дагестанского госуниверситета, тюлени могли погибнуть от чумы.

- Набор вирусов и бактерий, которыми могут болеть тюлени, велик и разнообразен. Это может быть и их специфическая болезнь - чума ластоногих. От нее массово гибнут тюлени, - говорит Александр Владимирович, отмечая, что подобные случаи фиксировались не раз и на Байкале и на Каспии.

В том, что организм нерп был ослаблен инфекцией убежден и эколог Заур Газипов, генеральный директор АНО «Каспийский природоохранный центр». По его мнению, ослабленные болезнью тюлени не смогли пережить миграцию.

- Сейчас нерпа плывет к островам в северной части Каспия. Я не исключаю, что ослабленный иммунитет особей, их зараженность микроорганизмами или инфекциями, не дает им сил пережить миграцию, - отмечает эколог.

Причину гибели нерпы назовут в середине декабря. Фото: Елена БЕРГ

Напомним, о гибели краснокнижной каспийской нерпы стало известно днем 3 декабря. Тогда на берег пляжа в Кировском районе Махачкалы выбросили первые несколько десятков туш погибших животных. К вечеру число обнаруженных тел мертвых животных увеличилось до 700. К утру 4 декабря стало понятно, что в республике произошла экологическая катастрофа - погибшими оказались тысячи нерп.

Точное число погибших нерп пока не установлено. Местные активисты рассказали корреспонденту «КП - Северный Кавказ», побывавшему на месте трагедии, что специалисты перестали считать туши после того, как число погибших животных перевалило за 2,5 тысячи. Тела млекопитающих обнаруживают до сих пор на протяженности почти в 500 километров - в Дербенте, Каспийске, Избербаше, Махачкале и других населенных пунктах республики.

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Корреспондент «КП» съездила в Дагестан на место гибели 2,5 тысячи особей этого занесенного в Красную книгу вида млекопитающих и поговорила с местными жителями и учеными (подробнее).