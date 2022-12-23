В 16 лет Эли Кадыров (справа) дебютировал в ММА. Фото: АСА

23 декабря 2022 года состоялся дебют в ММА Эли Кадырова, сына главы Чечни Рамзана Кадырова. Бой в рамках турнира ACA 150 на «ЦСКА Арене» в Москве закончился уже на третьей минуте первого раунда. Эли, которому на днях исполнилось 16 лет, техническим нокаутом одержал победу над еще одним дебютантом смешанных единоборств - 17-летним Исламом Акбаровым. «КП-Северный Кавказ» рассказывает, кто из звезд UFC готовил Кадырова-младшего к поединку и как вообще получилось, что скромный, тихий, худенький мальчик, которого в семье с ранних лет называли исключительно «ученым» (если не ботаником), стал отважным бойцом, готовым сражаться как в октагоне, так и в зоне проведения СВО России на Украине.

Биография Эли Кадырова

Эли - домашнее имя, официально второго по старшинству сына Рамзана Кадырова зовут Зелимхан. Он - тезка своего дяди, старшего брата нынешнего главы Чечни. Жизнь Зелимхана Кадырова-старшего трагически оборвалась, когда старшине спецроты МВД не было и 30-ти.

Старшего брата Рамзана Кадырова не стало весной 2004 года Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Хоть скромный, худенький Эли несколько терялся на фоне своих крепких, активных братьев-погодок - старшего Ахмата и младшего Адама - в плане спорта он никогда им не уступал. Мальчишки вместе устраивали многокилометровые пробежки и велопрогулки, помогали отцу - большому любителю конных скачек - готовить лошадей к соревнованиям, ходили в тренажерный зал, на бокс и борьбу. Вместе же они выступили на международном турнире по боям без правил (ММА) Grand Prix Akhmat-2016.

Конфликт Кадырова и Емельяненко

На тот момент ребятам было 10, 9 и 8 лет соответственно. Их показательное выступление вызвало тогда жесткую критику со стороны четырехкратного чемпион MMA, председатель Федерации боев без правил в России Федора Емельяненко и вывело его из себя - по правилам, до поединков не должны допускаться дети младше 12 лет.

На момент боя сыновьям Кадырова было 10, 9 и 8 лет соответственно Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Мы с детства растим патриотов и защитников России. Федор, вы неправы! Русские богатыри так не поступают! - отреагировал тогда Кадыров.

В 2020 году сыновья главы Чечни вновь заставили о себе говорить - Ахмат, Эли и Адам одержали победы в боях по правилам любительского бокса на турнире «Время Легенд-5».

С самого раннего возраста сыновья Кадырова тренировались со сцецназовцами. Фото 2018 года Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Вы прекрасно помните, как несколько лет назад отдельные деятели от спорта подняли шумиху из-за того, что Ахмат, Эли и Адам участвовали в показательных поединках с ровесниками. Сегодня у вас есть возможность самим убедиться, какое воздействие на них оказал спорт. Сила, уверенность в своих возможностях, развитый интеллект, способность преодолеть любые препятствия, готовность помочь ровесникам, - перечислил Рамзан Кадыров и добавил, что спорт положительно воздействует на учебу.

Рамзан Кадыров проверяет дневник Эли, 2016 год Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Действительно, глава Чечни регулярно отчитывается не только о спортивных, но и интеллектуальных достижениях старших сыновей. В 2013 году мальчишки поочередно выучили Коран, тем самым, став хафизами (Адам - самым юным в России). А однажды Рамзан Кадыров устроил показательную проверку дневников мальчишек. Краснеть перед камерами не пришлось никому - за первое полугодие Ахмат получил 399 пятерок, Эли - 370, а у Адама их насчиталось аж 409!

Сыновья Кадырова в Донецке. Фото: Телеграм Дениса Пушилина

В 2022 году сыновья Кадырова вновь удивили общественность - ребята бесстрашно отправились в зону проведения специальной военной операции на Украине, где успели отличиться - обеспечили огневое прикрытие наступающим российским военным и помогли в ликвидации вражеского укрепрайона. Подготовку Ахмат, Эли и Адам проходили на базе уникального Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе.

Эли Кадыров в ММА 2022

После реальных боев никакие спортивные бои не страшны - поэтому 23 декабря 2022 года Эли Кадыров дебютировал в ММА. К поединку его готовил знаменитый Хамзат Чимаев, занимающий на данный момент третью строчку официального рейтинга UFC в полусреднем весе. Он же был секундантом Эли.

- В начале сильно волновался, - признался Чимаев. - Соперник непростой, чемпион России как никак, и по самбо выступал. У нас мало опыта, мы только по боксу. И только за неделю до боя узнали про дебют. Были у него хорошие удары, была опасность.

Дебют Эли Кадырова в ММА получился успешным. Фото: стоп-кадр видео АСА

Сам Эли заявил, что готов драться и дальше.

- Спасибо всем болельщикам! У меня есть желание еще провести бой. Думаю, будет еще один поединок в ближайшее время, - сказал сын Кадырова.

КСТАТИ

Имя Эли Кадырова с осени этого года носит физкультурно-спортивный комплекс в самом молодом городе Чечни - Курчалое.

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