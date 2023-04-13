Двое в больнице: в Ингушетии неизвестные обстреляли «Мерседес» и скрылись

Неизвестные обстреляли иномарку, в которой находились два брата. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пресс-службе МВД по республике Ингушетия сообщили, что проводят проверку по инциденту на федеральной автомобильной дороге «Кавказ». Этой ночью неизвестные обстреляляли машину и ранили двух человек.

ЧП произошло поздно вечером на ФАД «Кавказ» в Сунженском районе республики. Незнакомцы передвигались на иномарке «Фольксваген» и произвели серию выстрелов из травматического оружия: стреляли в «Мерседес» и ранили двух братьев 1992 и 1998 года рождения, которые в момент обстрела находились в салоне авто.

- Пострадавшие госпитализированы в Сунженскую больницу, - прокомментировали индцидент «КП-Северный Кавказ» в МВД Ингушетии. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность нападавших и принимаю меры по задержанию злоумышленников.

Напомним, что в Малгобеском районе республики Ингушетия до сих пор действует режим КТО, который был введен 3 апреля. Режим КТО связан с нападением на полицейских боевиков, находящихся сейчас в розыске. Террористы сначала обстреляли пост «Волга-14», ранив двух сотрудников полициии, а затем открыли огонь, когда их обнаружили на ферме.

Разыскиваемые боевики объявлены в розыск. Фото: соц.сети

Бандитам удалось уйти и в третий раз, когда их нашли селе Зязиков-Юрт. В перестрелке на улице Кавказской погибли 3 сотрудника полиции, а еще 11 - ранили. Террористов не удлось поймать, они ушли в горы. Поиски боевиков продолжаются. За любую информацию о местанахождения преступников объявлена баснословная сумма в 3 миллиона рублей.

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