Педагоги со взрывчаткой и тетрадью взяток: в деле о коррупции в школе полиции Ставрополя появилось новое обвинение

В деле, кроме педагогов, фигурируют курсанты Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставропольском крае завершили расследование дела о коррупции в местной школе полиции. Обвинение предъявлено семерым преподавателям и восьми курсантам. Имена фигурантов и новые подробности дела раскрывает пресс-служба Следственного комитета России.

В августе 2020 года стало известно о массовых задержаниях и обысках в ставропольском филиале Краснодарского университета МВД России. Поводом для визита стали оперативные данные, что в учреждении процветает коррупция. Взятки брали с курсантов факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации. Будущие полицейские платили за успешную сдачу зачетов и экзаменов без проверки знаний.

Источник «КП-Ставрополь» рассказывал, что допуск к сессии стоил от восьми до 13,5 тысяч рублей, а один экзамен – от полутора до трех тысяч рублей. За три учебных года – с сентября 2017 по июль 2020 года – участники ОПС заработали более 5,7 млн рублей, уверено следствие.

Фото: СКР

Силовики провели более 70 обысков в служебных кабинетах и домах. Правоохранители изъяли деньги, ценности и важные документы, в том числе – дневник, в котором велся учет курсантов, сдавших деньги за оценки.

В деле фигурирует больше десятка человек. Среди них – замначальника факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации Сергей Крапивин, начальник кафедры уголовного процесса Алим Отаров, начальник кафедры административного права и административной деятельности Виктор Евдошенко, начальник кафедры криминалистики Людмила Медведицкова, начальник кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин Лариса Устинова, начальник кафедры тактико-специальной и огневой подготовки Сергей Рожков, начальник кафедры социально-экономических и гуманитарных дисциплин Андрей Власов, начальник кафедры уголовного права Иван Мармута. Кроме того, в ОПС входили командиры групп, передававшие деньги педагогам: по данным СКР, это Евгений Апряткин, Александр Власенко, Александр Леонов, Ирина Клушина, Николай Куксов, Иван Батраков, Алексей Фролов и Евгений Витенко.

Полковники полиции (слева направо и сверху вниз) Виктор Евдошенко, Данил Гуров, Алим Отаров, Андрей Власов. В центре - подполковник полиции Людмила Медведицкова. Фото: ставф.крду.мвд.рф

Ранее два педагога – Евдошенко и Устинова – пошли на сделку со следствием, из-за чего их дела рассматривали отдельно. Первого приговорили к 3,5 годам в колонии строгого режима, а вторую – к четырем годам в колонии общего режима. Оба преподавателя на три года лишены права работать в сфере высшего и специального образования.

Лариса Устинова. Фото: ставф.крду.мвд.рф

Теперь же ГСУ СКР по СКФО завершило расследование дел остальных фигурантов, которым вменяют участие в составе преступного сообщества и получение взятки. Кроме того, из сообщения центрального аппарата следует, что кому-то из обвиняемых вменяют «незаконное хранение и перевозку боеприпасов и взрывных устройств» (часть 1 статьи 222 УК РФ, часть 1 статьи 222.1 УК РФ). Кого поймали на этих преступлениях – не уточняется.

– Уголовное дело в отношении Мармуты и Рожкова выделено в отдельное производство и направлено для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения, – отмечает СКР.