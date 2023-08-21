Попытка номер четыре: Генпрокуратура добивается конфискации особняка с «золотыми унитазами» у экс-главы ГИБДД Ставрополья

Надзорники никак не могут согласиться уже с третьим решением по гражданскому делу

Генпрокуратура РФ никак не может согласиться уже с третьим решением по гражданскому делу об имуществе экс-главы УГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова. Надзорники намерены отсудить все имущество у бывшего главного автоинспектора края и его семьи. Об этом свидетельствуют данные картотеки суда.

История Алексея Сафонова и дележки его активов, а также особняка с «золотым унитазом», тянется с лета 2021 года. Спустя полгода после возбуждения уголовного дела, Генпрокуратура решила подать гражданский иск в отношении Сафонова и всей его семьи.

Надзорники уверены, что на скромную зарплату в ГИБДД ни он, ни члены его семьи не могли себе позволить многомиллионное имущество. В ведомстве подсчитали, что с 2011 по 2021 годы Сафонов и его пять родственников купили себе 21 объект недвижимого имущества и 10 авто на общую сумму не менее 130 977 842 рубля.

При этом сумма реальных доходов Сафонова, его матери и бывшей супруги и ее матери, а также гражданской супруги и ее родителей составила всего 18 620 532 рубля. Существенная разница, сформированная за 11 лет, явно свидетельствует о нелегальных доходах, посчитали в прокуратуре.

— Систематическое осуществление сделок по приобретению дорогостоящего имущества в течение незначительного периода при отсутствии законных доходов исключало возможность накопления и аккумулирования денежных средств, — говорилось заявлении прокуратуры.

Справки о доходах Сафоновых рассматривали под лупой уже в трех судах. С решениями не согласны то семья, то надзорники. Например, последняя инстанция — Промышленный районный суд, вынесла решение, частично удовлетворив аппетиты прокуратуры.

В июле одним ударом молотка суд конфисковал в пользу государства всего 40 миллионов из 150 заявленных. Но тогда сожительнице Сафонова Елене Псел и ее детям оставили знаменитый особняк.

Золотой унитаз Сафонова. Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Однако раз такой расклад не удовлетворил Генпрокуратуру, и суду в четвертый раз предстоит пересчитать все доходы и расходы семьи Сафонова.

Напомним, что Алексея Сафонова и 35 его подчиненных судят за организацию «транспортной мафии». Гаишники брали деньги с большегрузов просто за проезд и заработали шестизначные суммы. Следователи в конце 2022 года установили 119 эпизодов получения взяток. На эти деньги Сафонов купил себе знаменитый особняк и другое имущество, которое теперь у него пытаются конфисковать.

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