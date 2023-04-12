Дело об аресте имущества начальника ГИБДД Ставрополья Сафонова рассмотрит третий суд

Алексей Сафонов. Фото: УГИБДД по Ставрополью

Дело об аресте имущества близких бывшего начальника ГИБДД Ставрополья рассмотрит третий суд – члены его семьи решили обжаловать прошлые определения в Пятом кассационном суде. За месяц жалобы поступили от большей части ответчиков, но среди заявителей нет представителя прокуратуры. Это следует из данных, опубликованных в ГАС «Правосудие».

Алексей Сафонов

В декабре 2021 года Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать 22 объекта, которые принадлежали родным Сафонова. Истцы оценили это имущество в 83 млн рублей, но в ходе месяцев тяжб, после ряда экспертиз и ходатайств, совокупная стоимость выросла до 184 млн рублей. Прокуроры ссылались на то, что у ответчиков не было реальной возможности накопить на все активы, купленные за спорные 11 лет. Их совокупный доход за 14 лет (те самые 11 и три предшествующих года - Пр.) равен только 18,6 млн рублей. Это почти в десять раз меньше стоимости купленного имущества. Получалось, что на такое богатство семья копила бы 138 лет.

Промышленный суд Ставрополя удовлетворил иск частично, но выходило так, что у семьи экс-главы краевого УГИБДД забирали почти все. Государству достаются участки, дома, квартиры и машины. Из всего перечня Алексею Сафонову принадлежал лишь дом в Новомарьевском (станица в часе езды от Ставрополя - Пр.). Большая часть, в том числе – печально известный особняк с «золотым унитазом», была оформлена на гражданскую жену Алену Псел. Общая стоимость ее арестовываемого имущества оценивается в 80 млн рублей.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Полностью отстояла свое только мама Алексея Сафонова, владеющая скромным домом в Ставрополе и купленной в трейд-ин машиной. У бывшей жены Сафонова – Ирины – заберут машину и взыщут 2,5 млн рублей, заработанных с продажи другого автомобиля, но оставят участок с домом и нежилое помещение.

Первое решение суда поддержал Краевой суд. При этом определение тогда обжаловали почти все участники процесса. Ответчики доказывали, что могли купить арестовываемое имущество, а прокуроры настаивали на полном удовлетворении иска. Слушания в кассационной инстанции назначены на конец мая.

Алексея Сафонова задержали в июле 2021 года. Высокопоставленного полицейского и его подчиненных подозревают в коррупции. Следствие считает, что экс-начальник управления и его подельники создали «транспортную мафию», которая брала дань с большегрузов. А в декабре 2022 года глава СКР Александр Бастрыкин сообщал, что в деле фигурирует 119 эпизодов преступлений. Некоторые фигуранты заявили о сотрудничестве со следствием.

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