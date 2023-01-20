У семьи начальника ГИБДД Сафонова снова арестовали имущество. На все богатства им пришлось бы копить 138 лет

Алексей Сафонов

Ставропольский краевой суд рассмотрел жалобы по делу об аресте имущества бывшего начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова и его семьи. Решение Промышленного районного суда Ставрополя оставлено без изменений, сообщили корреспонденту "КП-Ставрополь" в пресс-службе Краевого суда.

В декабре 2021 года первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин подал иск об аресте части имущества близких Сафонова. Поначалу речь шла о 22 объектах, общая стоимость которых - более 83 млн рублей. Но за восемь месяцев судебных разбирательств сумма выросла до 184 млн рублей из-за экспертиз и иных доказательств. Промышленный районный суд Ставрополя удовлетворил иск частично, но по этому решению у семьи экс-начальника УГИБДД Ставрополья забирали почти все. В доход государства обращено имущество: земельные участки, дома, квартиры и автомобили, в том числе премиального сегмента, общей стоимость которого — около 180 млн рублей.

На удивление многих, из всего богатства, которое хотели арестовать у семьи, на Алексея Сафонова был записан только дом в Новомарьевском (станица в часе езды от Ставрополя — Пр.). Суд решил взыскать с владельца эквивалент стоимости недвижимости - 11,5 млн рублей. А бывший начальник УГИБДД в своих возражениях указал, что за 14 лет заработал 12,2 млн рублей, которых ему хватило бы на покупку единственного дома.

Больше всего имущества (на 82,3 млн рублей) забирают у гражданской супруги Сафонова — Алены Псел. У нее конфискуют две квартиры (76 и 178 квадратных метров), нежилое помещение в ТЦ "Маршал" (91 квадратный метр), участок в колхозе "Правокубанский" в Кочубеевском районе (46 тысяч квадратных метров) и три машины: BMW X6 (2016 года выпуска), BMW X7 (2020) и Toyota Camry (2019). Суд решил, что это нужно конфисковать.

Известный особняк с "золотым унитазом", который обсуждали после задержания Сафонова, сначала подарили детям, но по решению суда договор аннулировали и роскошный дом тоже арестовали. Помимо прочего, с Псел взыщут 4 млн рублей, заработанных с продажи недвижимости.

После строительной экспертизы, проведенной по требованию Промышленного суда Ставрополя, серьезно выросла цена арестовываемого имущества, принадлежащего матери бывшей жены Алексея Сафонова — Лидии Губаревой. На ней значились три участка (501, 500 и 496 квадратных метров), расположенных рядом. А там стоит садовый домик в 685 квадратных метров. Прокуроры также хотят забрать у женщины два нежилых помещения (149 и 53 квадратных метров) и две квартиры, переписанных на детей Сафонова, рожденных в браке. Согласно решению суда, находящемуся в распоряжении "КП", все арестовываемое имущество Губаревой было оценено в 69,9 млн рублей.

Три земельных участка и садовый домик Лидии Губаревой

Помимо прочего, в иске заместителя генпрокурора фигурируют бывшая жена Сафонова (19 млн рублей) и его мама (5,7 млн рублей).

Прокуроры считают, что у ответчиков не было реальной возможности купить все активы за 11 лет. Их совокупный доход за 14 лет (те самые 11 лет и три предшествующих года - Пр.) равен только 18,6 млн рублей, установил истец. Что почти в десять раз меньше стоимости купленного имущества (она, напомним, равна 184 млн рублей). И получается, что на арестовываемое имущество близким Сафонова пришлось бы копить около 138 лет. При этом прокуроры изобличали некоторых ответчиков сведениями об их летнем отдыхе: так, на алуштинскую виллу и номер в анапской гостинице, снятых в один отпуск, семья потратила больше миллиона рублей.

Отзывы на виллу в Крыму. Красным выделен, предположительно, отзыв Алексея Сафонова на отдых в апартаментах

Ответчики пытались доказать, что купили имущество на законные деньги. Их юристы также сомневались в результатах строительной экспертизы, найдя в ней неточности. Например, оценивающий эксперт сверял цены по подмосковному справочнику, хотя они заметно отличаются от ставропольских.

Полностью отстояла свое имущество лишь мама Алексея Сафонова, владеющая скромным домом в Ставрополе и купленной в трейд-ин машиной, У бывшей жены Сафонова — Ирины — заберут машину и взыщут 2,5 млн рублей, заработанных с продажи другого автомобиля, но у нее останутся участок с домом и нежилое помещение.

Начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова задержали в июле 2021 года. Высокопоставленного полицейского и его коллег, среди которых был начальник контрольно-профилактического отдела Александр Аржанухин, подозревают в получении взяток. Следствие считает, что бывший глава управления и его подельники организовали "транспортную мафию", которая брала дань с большегрузов. А в декабре 2022 года глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что в деле появилось 119 новых эпизодов преступлений. Некоторые фигуранты уже сотрудничают со следствием, о чем говорил подозреваемый Аржанухин.

— С первого дня я взаимодействую самым активным образом с сотрудниками следствия и прокуратуры. Свою вину в выполнении поручений, которые мне руководитель выдавал, признаю, изобличаю и за последние три месяца представил новые факты о преступлениях, о которых никто не знал. Я делал и буду делать, — заявил он на суде по аресту имущества своей семьи.

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