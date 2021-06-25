"Скучает по дракам": Хабиб Нурмагомедов переживает из-за ухода из спорта

Хабиб Нурмагомедов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тренер Хабиба Нурмагомедова - Хавьер Мендес - рассказал о переживаниях спортсмена после окончания карьеры в смешанных единоборствах. Дагестанец скучает по адреналину, который он получал в октагоне.

- Он скучает по тренировкам, скучает по дракам... Когда мы отправились на последний бой, и его двоюродный брат Абубакар должен был биться, Хабиба переполняла энергия. Он сказал: "Я скучаю по этому чувству". Такое чувство, что он действительно будет скучать из-за того адреналина, который вы получаете от входа в клетку, когда болельщики вас подбадривают, - рассказал Мендес журналистам Cageside Press.

Однако возвращения россиянина не стоит ждать. Мендес уверяет, что Нурмагомедов не нарушит слова, данного матери. Но если родня позволит ему вернуться, то спортсмен быстро вернется в прежнюю физическую форму, уверен тренер.

Ранее Нурмагомедова пытались мотивировать солидными гонорарами. Только за последнее время ему предложили два боя за баснословные деньги. Агент Али Абдель-Азиза заявил, что дагестанец отказался от 100 млн рублей за боксерский поединок с Флойдом Мейвезером-младшим. При этом у бойца мог быть спортивный интерес к такому сражению - и он, и американец ни разу не проигрывали. Также мужчина отказал чеченскому промоушену ACA, который заплатил бы за прощальный бой Нурмагомедова 400 млн рублей.

Правда, бойца не впечатлить деньгами - его считают одним из самых богатых спортсменов России. За свои поединки в UFC мужчина получал миллионы: например, за поединок с Дастином Порье он заработал свыше 6 млн долларов, не считая дополнительных выплат и спонсорских. Хотя за первый бой в промоушене он получил лишь 10 тысяч рублей.

Дагестанец уходил из спорта чемпионом UFC в легком весе. В смешанных единоборствах он провел 29 боев, и ни одного не проиграл. В последнем бое с Джастином Гейджи он защитил пояс в третий раз.

Сейчас звание у бразильца Чарльза Оливейра, который нокаутировал Майкла Чендлера.

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