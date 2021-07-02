Мэра Кисловодска, упавшего с самоката, спустя три недели начали выводить из комы

Александр Курбатов. Фото: Антон Подгайко/ТАСС

Мэра Кисловодска Александра Курбатова начали выводить из комы спустя три недели после падения с электросамоката. Состояние градоначальника улучшается, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Александр Курбатов продолжает проходить лечение в медицинском центре им. Бурденко. На сегодняшний день врачи поэтапно выводят его из искусственной комы. Специалисты отмечают, что организм положительно реагирует на лечение, - сказано в сообщении.

Решение о хирургическом вмешательстве будет приниматься позже. Лечение продолжается.

Мэр Кисловодска Александр Курбатов впал в кому сразу после падения с электросамоката 12 июня. Мужчину обнаружил случайный велосипедист.

- Курбатова нашли ориентировочно через 15 минут после падения. Известно, что он ехал около санатория "Вилла Арнест". Это окраина города, рядом парковая зона, но людей там мало. Проезжающий мимо велосипедист увидел обездвиженное тело, вызвал "Скорую", пощупал пульс - жив. Медики оперативно прибыли на место и увезли городского главу в крайне тяжелом состоянии, - рассказывал источник "Комсомольской правды" в правоохранительных органах.

Фото с места ЧП Фото: СОЦСЕТИ

Пострадавшему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом ребер слева и тупую травму живота. Курбатову в Ставропольском крае сделали серию операций, а на следующий день перевезли в Москву.

Причиной происшествия могло стать превышение скорости. Источник "Комсомольской правды" уверяли, что она превышала 50 километров в час. Информация соответствует техническим характеристикам самоката, на котором передвигался Курбатов.

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