«Умер бы, но не подвел»: гид потерял зрение и едва не погиб, спасая попавшую в шторм на Эльбрусе группу

Таулан Кипкеев едва не лишился зрения и обморозил руки, спасая туристов во время шторма на Эльбрусе. Фото: страница героя публикации в соцсетях.

Страшная трагедия на Эльбрусе 23 сентября 2021 года унесла жизни пяти туристов, еще 11 человек, в том числе инструкторы, попали в больницу с травмами и обморожением различной степени тяжести. По состоянию на 28 сентября в больнице оставались три человека, двое из которых инструкторы - Антон Никифиров и Таулан Кипкеев. Они пострадали сильнее других, пытаясь спасти жизни участников группы.

Напомним, группа из 16 туристов и 4 гидов пыталась покорить вершину и попала в настоящий шторм: порывы ветра достигали 75 метров в секунду при двадцатиградусном морозе, а плотность снегопада снизила видимость до одного метра. Гиды приняли решение прервать штурм вершины и вернуться в альплагерь.

Попавшие в западню туристы стали гибнуть от обморожения, а опытным инструкторам приходилось экстренно принимать решения, чтобы спасти как можно больше людей.

Группу поделили на тех, кто двигается быстро и тех, кто идет медленнее. На помощь тургруппе вышли спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России и другие туристы, узнавшие о попавших в беду сотоварищах. Спасательная операция длилась более шести часов. Тела погибших туристов спустили со склона лишь спустя трое суток - 26 сентября 2021 года, транспортировку обеспечила команда из 22 специалистов.

Не исключено, что жертв могло бы быть больше, если бы не самоотверженные действия гидов. О борьбе со стихией и цене спасения в эксклюзивном интервью «КП-Ставрополь» рассказал отец 27-летнего инструктора Таулана профессиональный проводник Рамазан Кипкеев.

Проводник Рамазан Кипкеев, отец Таулана. Фото: страница героя публикации в соцсетях.

О том, что сын в тот день находится на Эльбрусе, Рамазан не знал. Во время походов и восхождений они редко созванивались. Сигнал бедствия отцу подал телефон сына. Опытный проводник считает произошедшее не иначе как мистикой.

- Вы мне и не поверите, скорее всего, - рассказывает Рамазан. - Но ночью вдруг зазвонил телефон, смотрю - Таулан звонит. Я ему «Алло», но слышу в трубке только шаги, будто по льду идет. Понял, что сын не отправлял вызов, телефон сам меня как-то набрал.

Спустя несколько часов Рамазану позвонила дочь, спросила где Таулан и рассказала, что какая-то группа на Эльбрусе попала в беду.

- Я с дочкой поговорил, а спустя время снова звонок от Таулана, - говорит Рамазан. - Я схватил телефон, слышу - в трубке страшный хрип, тяжелое дыхание. Ясно стало, что у сына все плохо. Это только потом я узнал у врачей, что у Таулана случился отек легких и говорить он не мог, да и позвонить мне был не в состоянии - к тому моменту у него руки перестали работать, обморозил обе. Снова телефон его прислал мне весточку.

Третий звонок Рамазан получил уже после трех ночи, когда сына забрала «Медицина катастроф».

- Он попросил кого-то мне сообщить, куда его везут, - говорит Рамазан. - Я выехал в РКБ Нальчика. Сына определили в реанимацию, он был в тяжелом состоянии.

Таулан пострадал во время спуска к седловине. Он нашел-таки перила (сооружение на маршруте «Подъем к вершине» - Прим.), который не смог найти впереди идущий гид. Таулан снял перчатки и стал работать с карабинами.

- Работать пришлось голыми руками, перчатки обледенели, - поясняет отец Таулана. - Нужно было делать, чтобы спасти людей, он и делал. Не мог иначе.

В итоге инструктор потерял зрение, получил отек легких и обморожение обеих рук - второй и третьей степени. По словам отца, сейчас ему лучше: зрение постепенно восстанавливается, отек проходит, а вот с руками сложнее - скорее всего, чувствительность не восстановится. Еще минимум неделю он проведет в больнице. Рамазан Кипкеев уверен, что сын не бросит карьеру, несмотря на страшный опыт и серьезные травмы.

- Он с детства упрямый, - говорит отец гида. - Знаю, скажет: «Кто, если не я?» и снова пойдет к вершине.

К слову, в социальных сетях семью Кипкеевых всячески поддерживают, называя Таулана настоящим мужчиной и горцем, а его отца Рамазана благодарят за то, как он воспитал сына.

- Он мог всех оставить людей и уйти, чтобы спасти свою жизнь, но он поступил как настоящий горец и мужчина. Оставался с группой, менял карабины, спасал как мог и делал то, что мог, несмотря на возможность своей смерти. Он бы умер, но не подвел группу. Спасибо его отцу, очень прямолинейному человеку, за то, что воспитал так сына. И я просто хочу выразить слова поддержки семье Кипкеевых, - написала на своей странице в Instgram тревел-блогер Ксения. - У Таулана была на странице надпись «Не суди, ты бы не смог». Он делал все возможное, чтобы спасти людей. И если бы он повел себя иначе, жертв трагедии могло быть гораздо больше...

Таулан не собирается уходить из профессии. Фото: страница героя публикации в соцсетях.

Сам Таулан считает свою работу горным гидом настоящем призванием и мечтает стать экспертом горнолыжного спорта.

- За свою недолгую профессиональную карьеру я успел 3 года поработать спасателем; 4 года я учусь и совершенствуюсь в работе инструктора по горным лыжам, - рассказывал о своем профессиональном пути Таулан. - В этой профессии мне осталось пройти лишь самую высшую ступень - курс «А» для того чтобы стать экспертом горнолыжного спорта; 5 лет я занимаюсь альпинизмом. И все эти годы, каждое лето, я вожу в горы людей. Работа горного гида стала моим призванием, объединяющим мои интересы и навыки.

Кстати, имя Таулан в переводе с балкарского звучит как «Сын гор».

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По факту гибели туристов возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц», задержан старший гид компании Денис Алимов.

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