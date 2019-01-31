В Москве арестованы еще четыре фигуранта дела Арашуковых

31 Янв. 20:39 2019-01-31T21:16:37+03:00

Еще один участник преступления скрылся от следствия

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Басманный суд Москвы дал добро на заключение под стражу первого заместителя генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, а также директора филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукаева.

Арестован и директор АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Игорь Травинов, подозреваемый в мошенничестве и участии в организованном преступном сообществе.

Романов, Травинов и Хашукаев меры заключены под стражу на срок до 30 марта. Адвокаты просили отпустить их под залог в 2 млн рублей, но суд остался непреклонен. Романов, Травинов и Хашукаев подозреваются в участии в преступном сообществе и особо крупном мошенничестве. Под арест отправлен по тем же обвинениям и генеральный директор «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, дворюродный брат Рауфа Арашукова.

Ранее Басманный суд по ходатайству следствия отправил под арест до 30 марта сенатора Рауфа Арашукова, которого обвиняют в участии в преступном сообществе, в организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля.

Следствие также обратилось в суд с ходатайством об аресте Арашукова-старшего, обвиняемого в хищении газа на 30 млрд рублей. Cам Рауль Арашуков своей вины во вменяемых ему преступлениях не признает, говорит, что на него оказывается давление.

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ИСТОЧНИК KP.RU