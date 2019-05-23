2019-05-23T15:50:06+03:00
Спорт

Нурмагомедов заставил UFC сократить дисквалификацию

Хабиб обещал, что не бросит своих друзей и сдержал слово
Андрей ЗОБОВ
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Нурмагомедов заставил UFC сократить дисквалификациюНурмагомедов заставил UFC сократить дисквалификациюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заставил UFC сократить срок дисквалификации. Дагестанец обещал не выходить в октагон, пока отстранены его брат Абубакар Нурмагомедов и друг и одноклубник Зубайра Тухугов.

Атлетической комиссии штата Невада пришлось пойти на встречу дагестанскому бойцу. Благодаря заступничеству и принципиальной позиции бойца, боссы промоушена и спортивная организация согласились на его условия. И, чтобы спортсмен смог выйти на бой против Дастина Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби, дисквалификации Абубакара и Зубайры были сокращены на 35 дней — ровно до 7 сентября. Таким образом, они также смогут принять участие в турнире.

khabib_nurmagomedovkhabib_nurmagomedov
ОФИЦИАЛЬНО Атлетическая комиссия штата Невада вынесла вердикт по делу @zubairatukhugov и @abubakar_nurmagomedov Комиссия сократила отстранение бойцов на 35 дней, таким образом Зубайра и Абубакар могут драться на #UFC242 в Абу-Даби! We ready and we coming InshaAllah. DreamTeam and real Family
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Напомним, что Тухугова и младшего брата Нурмагомедова отстранили за потасовку в октагоне после победы Хабиба над Конором Макгрегором. Зачинщиком драки стал сам триумфатор, выскочивший за октагона, чтобы отмстить одному из членов команды Макгрегора за оскорбления семьи и религии. Вслед за ним в потасовку вступил сам ирландец, а потом и члены команды «Eagles MMA».

В результате Конор получил 6 месяцев дисквалификации и заплатил 50 тысяч штрафа. Хабиба отстранили на 9 месяцев и удержали 500 тысяч долларов из гонорара за бой. А Абубакар и Зубайра были отстранены на год и лишились 20 тысяч долларов каждый.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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