Следствие взялось за родителей и Минздрав в деле об избиении ингушской девочки

СЕГОДНЯ 09:56 2019-08-21T10:03:51+03:00

Кроме этого, сотрудники ведомства проверят МВД и органы опеки

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Следственный комитет Ингушетии начнет проверять биологических родителей, должностных лиц республиканского Минздрава, органов опеки и МВД по делу об избиении 7-летней ингушской девочки. Об этом говорит пресс-служба СК по региону.

- Сейчас на предмет наличия в действиях признаков состава преступления проверяются биологические родители потерпевшей, должностные лица Минздрава республики, органы опеки попечительства администрации города Сунжа, а также органы МВД республики. По результатам расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям всех лиц, - сказано в сообщении ведомства.

До этого стало известно, что дело ингушской девочки контролирует руководство Следственного комитета России. Результаты расследования часто обсуждают на совещаниях.

На этой неделе биологическая мать девочки дважды отметилась в СМИ. В первый раз уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии и законный представитель потерпевшей Зарема Чахкиева рассказала, что мать приходила к ней и угрожала прокуратурой, если та не отдаст девочку. А во второй раз женщина предположила, за что тетя могла избить свою племянницу.

Законный представитель избитой ингушской девочки Зарема Чахкиева - о встрече с биологической матерью ребенка 00:00 00:00

Главным фигурантом дела остается та самая родственница девочки. По подозрению следствия, именно она нанесла ребенку многочисленные травмы, из-за которых ребенок попал в больницу и впоследствии потерял руку.

Позже сотрудники СК по Ингушетии выяснили, что женщина была ранее судима за конфликт на дороге. Со своим мужем она познакомилась в СИЗО и часто его била. На родных детях женщины не обнаружили какие-либо побои.

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ИСТОЧНИК KP.RU