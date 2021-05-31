Депутату и главе влиятельного ингушского клана предъявлено обвинение

Якуб Белхороев. Фото: parlamentri.ru

Следствие закончило изучать и собирать доказательство по делу против депутата Народного собрания Ингушетия и глава тейпа Якуба Белхороева. Мужчину обвиняют в хищении 20 млн рублей. В должности главы Фонда социального страхования Белхороев по фальшивым документам оформил инвалидность на себя, членов семьи и близких знакомых.

"Ъ" со ссылкой на источник в СКР рассказывает об одном из таких случаев. В ФСС обратилась жена обвиняемого. В заявлении было сказано, что та получила производственную травму после падения на нее ящиков во время работы в цехе ФГУП «Экажевское». На основе документов женщине выплатили единоразовую помощь и назначили ежемесячные выплаты. Таким образом она заработала более 2,5 млн рублей. Следствие установило, что документы оказались фиктивными.

Деньги возвращались мужу и шли в казну тейпа. Белхороев возглавляет его с 2017 года.

Во время обыска шикарного особняка депутата были изъяты 20 иномарок и 219 антикварных часов. Кроме того, на видео попали шкафы со стариной литературой и огромными портретами. По декларации, Белхороев зарабатывает более 1,7 млн рублей в год.

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